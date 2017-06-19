Санкции Евросоюза против Крыма продлены еще на год

Совет ЕС сегодня без обсуждения продлил на год санкции против Крыма и Севастополя.
Как сообщает РИА Новости, европейским компаниям до 23 июня 2018 года по-прежнему запрещены импорт и экспорт товаров, инвестиции в экономику полуострова, а также организованный туризм. Сохраняются персональные санкции против ряда депутатов от Крыма. Ранее сообщалось, что постпреды стран Евросоюза рекомендовали продлить ограничения без изменений.
Коммюнике Совета ЕС по иностранным делам: «Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания».
Крым и Севастополь находятся под санкциями Евросоюза и США с 2014 года, когда по результатам референдума они стали регионами России.
Коммюнике Совета ЕС по иностранным делам: «Как указано в заявлении от 17 марта 2017 года высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности от имени ЕС, Евросоюз продолжает осуждать незаконную аннексию Крыма и Севастополя Российской Федерацией и остается решительно настроен полностью реализовывать политику непризнания».
Крым и Севастополь находятся под санкциями Евросоюза и США с 2014 года, когда по результатам референдума они стали регионами России.
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