Постпреды ЕС рекомендовали продлить санкции против Крыма еще на год

Постпреды стран ЕС согласовали продление санкций против Крыма и Севастополя еще на год. Теперь этот вопрос будет представлен Совету ЕС.
По словам европейских дипломатических источников, вероятнее всего, решение о продлении «крымских» санкций будет принято на заседании Совета ЕС 19 июня. Постпреды Евросоюза рекомендовали продлить ограничительные меры на год без изменений. Вероятнее всего, главы МИД стран ЕС одобрят продление санкций без обсуждения.
Нынешние ограничительные меры действуют до 23 июня. Они запрещают европейским компаниям импортировать продукты, произведенные на полуострове, финансировать инвестиционные проекты в Крыму, экспортировать товары и технологии и отправлять туда туристов.
Нынешние ограничительные меры действуют до 23 июня. Они запрещают европейским компаниям импортировать продукты, произведенные на полуострове, финансировать инвестиционные проекты в Крыму, экспортировать товары и технологии и отправлять туда туристов.
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