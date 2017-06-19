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  • 19.06, 09:53

    Спасатели потушили горевший на юго-востоке Москвы ангар с мебелью

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    Спасатели потушили горевший на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы ангар с мебелью

    Спасатели потушили горевший на юго-востоке Москвы ангар с мебелью

    Спасатели потушили горевший на <nobr>юго-востоке</nobr> Москвы ангар с мебелью
  • Фото: moscow.mchs.ru

    • Сотрудники МЧС справились с крупным пожаром, который вспыхнул сегодня на юго-востоке российской столицы.

    Как передает РИА Новости, возгорание на Южнопортовой улице было ликвидировано в 9:07. Информации о погибших и пострадавших не поступало.

    Рано утром СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщили о пожаре в одноэтажном ангаре с мебелью. Огонь бушевал на площади в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности.

    Движение транспорта в районе ЧП было сильно затруднено, спасатели призывали автомобилистов выбирать маршруты объезда. Сейчас на Южнопортовой улице работает мобильная лаборатория МЧС, которая следит за состоянием воздуха.

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