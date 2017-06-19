Спасатели потушили горевший на юго-востоке Москвы ангар с мебелью

Сотрудники МЧС справились с крупным пожаром, который вспыхнул сегодня на
юго-востоке российской столицы.
Как передает РИА Новости, возгорание на Южнопортовой улице было ликвидировано в 9:07. Информации о погибших и пострадавших не поступало.
Рано утром СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщили о пожаре в одноэтажном ангаре с мебелью. Огонь бушевал на площади в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Движение транспорта в районе ЧП было сильно затруднено, спасатели призывали автомобилистов выбирать маршруты объезда. Сейчас на Южнопортовой улице работает мобильная лаборатория МЧС, которая следит за состоянием воздуха.
Рано утром СМИ со ссылкой на источники в экстренных службах Москвы сообщили о пожаре в одноэтажном ангаре с мебелью. Огонь бушевал на площади в 800 квадратных метров. Пожару был присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Движение транспорта в районе ЧП было сильно затруднено, спасатели призывали автомобилистов выбирать маршруты объезда. Сейчас на Южнопортовой улице работает мобильная лаборатория МЧС, которая следит за состоянием воздуха.
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