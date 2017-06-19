На Южнопортовой улице полыхает ангар с мебелью

Пожарные расчеты стянуты на
юго-восток Москвы. Там полыхает заставленный мебелью ангар.
Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло по адресу Южнопортовая улица, дом №13/2.
Сообщается, что ангар с мебелью охвачен пламенем, площадь возгорания достигает 600 квадратных метров, существует угроза распространения огня. Пожару присвоен второй номер сложности.
Сообщается, что ангар с мебелью охвачен пламенем, площадь возгорания достигает 600 квадратных метров, существует угроза распространения огня. Пожару присвоен второй номер сложности.
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