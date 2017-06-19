Мухтар. Новый след
ТВ-Эфир
Мухтар. Новый след
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 19.06, 09:53

    На Южнопортовой улице полыхает ангар с мебелью

    комментировать
    На Южнопортовой улице полыхает ангар с мебелью

    На Южнопортовой улице полыхает ангар с мебелью

    На Южнопортовой улице полыхает ангар с мебелью
  • Фото: nashipechatniki /vk.com

    • Пожарные расчеты стянуты на юго-восток Москвы. Там полыхает заставленный мебелью ангар.

    Как передает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, ЧП произошло по адресу Южнопортовая улица, дом №13/2.

    Сообщается, что ангар с мебелью охвачен пламенем, площадь возгорания достигает 600 квадратных метров, существует угроза распространения огня. Пожару присвоен второй номер сложности.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru