Прямая линия с Путиным подняла вопрос о проблеме здравоохранения в регионах

В прямом эфире на прямой линии с Путиным вопрос о жизненно важных лекарствах был один. На самом деле по стране его задают сотни тысяч каждый день, пытаясь достучаться до местных властей.
Клавдия — инвалид I группы, постоянно нуждается в гемодиализе и дорогостоящем лечении. Но положенные ей по закону льготные лекарства из орловских аптек пропали еще в прошлом году.
После того как Клавдия дозвонилась на прямую линию с президентом, ее тут же пригласили в местный департамент здравоохранения. Благодарили за критику, обещали помочь. Но был в чиновничьих словах и некий упрек.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В 2016 году она получила препаратов на 580 тысяч. При нормативе затрат — 785 рублей на одного льготника. Соответственно, может, кто-то эти препараты недополучил».
Ставцева парирует: зря чиновники попрекают ее слишком дорогим лечением, пусть они сначала разберутся с тем, что происходит при госзакупках льготных лекарств.
Клавдия Ставцева: «Там была такая сумма — 90 тысяч с копейками, я не поленилась и посчитала не по закупочной цене, а по той, что в аптеках. У меня вышло намного дешевле, чем покупает мне государство лекарства».
В теории обеспечение бесплатными таблетками идет по такой схеме: врачи в поликлиниках и стационарах, зная своих пациентов и их болячки, планируют лечение, делают заявку на медикаменты с некоторым запасом. Перечень передается по инстанциям и формируется региональный заказ. На практике все иначе.
Эдуард Гаврилов, директор фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ: «В региональных льготных перечнях для амбулаторных пациентов могут отсутствовать важные лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, но странным образом туда попадают лекарства с недоказанной эффективностью».
Из перечня вычеркиваются эффективные, но дорогие препараты. Зачастую их заменяют дженериками. Иногда качественными, чаще — нет. И врач потчует больного не тем, что ему поможет, а тем, что одобрено начальством.
Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов: «Дается инструкция свыше — не выписывать препарат, не озвучивать, что есть такая возможность. И это ужасная тема. Потому что пациент уходит, просто не зная, что у него есть реальный шанс лечения».
У Степы редкое генетическое заболевание — атрофия мышц. Лекарство, способное полностью купировать синдром, появилось недавно. Аналогов нет. Принимать его нужно всю жизнь. А это 750 тысяч долларов каждый год.
Дмитрий Параев, отец Степана Параева «Стоимость такого пакетика порядка 25 тысяч рублей. Дозировка рассчитывается, исходя из массы ребенка. Вот нам на сегодняшний день необходимо более четырех пакетиков».
По закону государство обязано помогать таким детям, невзирая на траты. Через благотворительный фонд Степа получил лекарство на три месяца. Оно заканчивается, врачи отказываются продлевать рецепт под разными предлогами. Но отцу в неофициальной беседе удалось получить признание.
Дмитрий Параев: «Сказали: „Если мы сегодня начнем обеспечивать данным препаратом детишек, то завтра в Москве будут зарегистрированы детишки из других субъектов, менее обеспеченных“. По большому счету они опасаются медицинской миграции».
Ни одно государство в мире не может обеспечить всех своих нуждающихся льготными лекарствами. Но во многих странах делают все, чтобы подыскать больному другие хорошие медикаменты, иной курс терапии.
Елена Волкова: «Я начала писать уполномоченному по делам человека, несколько писем в Росздравнадзор, в Минздрав Московской области, в Минздрав России. Последний, кому я написала, это был губернатор. Но, вы понимаете, это разовая помощь. Я пишу жалобу, и мне приходит один препарат. В следующий раз опять нужно делать то же самое».
После тяжелой химиотерапии Елене нужно делать уколы каждый месяц. Но каждую ампулу приходится добывать со скандалом. Зато в своей больнице в Химках Елена, вероятно, единственная, кто получает жизненно необходимые препараты вовремя и уверено идет на поправку.
Человек, которому отказали в выдаче бесплатных лекарств, конечно, может обратится в суд, и процесс он, вполне вероятно, выиграет. Однако российская Фемида — дама неспешная, есть риск до окончания судебных разбирательств просто не дожить, если болезнь тяжелая. Судебные постановления более-менее исполняются лишь в крупных городах. В глубинке местные власти от них просто отмахиваются — мол, денег все равно нет.
Многим пациентам приходится бороться за жизнь и с самой болезнью, и с парадоксами нашей медицины. Нет сомнения, что Клавдии Ставцевой, сумевшей задать вопрос президенту, орловские чиновники помогут и отчитаются в проделанной работе. Важно, чтобы помощь эта была не за счет других больных. Важно, чтобы эти примеры стали толчком к совершенствованию всей медицины. При правильном подходе помочь можно многим.
Верника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Этот конкретный случай заставляет как бы дополнительно взять под контроль ситуацию с лекарственным обеспечением во всех регионах и всех людей, которые в том числе не смогли по какой-то причине обратиться на прямой линии. У нас каждый год увеличивается финансовое лекарственное обеспечение федеральных льготников, сейчас это где-то 1100 рублей на человека. Может показаться, что это мало, на самом деле это достаточно большая сумма денег, это несколько десятков миллиардов рублей в год».
После того как Клавдия дозвонилась на прямую линию с президентом, ее тут же пригласили в местный департамент здравоохранения. Благодарили за критику, обещали помочь. Но был в чиновничьих словах и некий упрек.
Александр Лялюхин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «В 2016 году она получила препаратов на 580 тысяч. При нормативе затрат — 785 рублей на одного льготника. Соответственно, может, кто-то эти препараты недополучил».
Ставцева парирует: зря чиновники попрекают ее слишком дорогим лечением, пусть они сначала разберутся с тем, что происходит при госзакупках льготных лекарств.
Клавдия Ставцева: «Там была такая сумма — 90 тысяч с копейками, я не поленилась и посчитала не по закупочной цене, а по той, что в аптеках. У меня вышло намного дешевле, чем покупает мне государство лекарства».
В теории обеспечение бесплатными таблетками идет по такой схеме: врачи в поликлиниках и стационарах, зная своих пациентов и их болячки, планируют лечение, делают заявку на медикаменты с некоторым запасом. Перечень передается по инстанциям и формируется региональный заказ. На практике все иначе.
Эдуард Гаврилов, директор фонда «Здоровье», член Общественной палаты РФ: «В региональных льготных перечнях для амбулаторных пациентов могут отсутствовать важные лекарственные средства для лечения онкологических заболеваний, туберкулеза, ВИЧ-инфекции, но странным образом туда попадают лекарства с недоказанной эффективностью».
Из перечня вычеркиваются эффективные, но дорогие препараты. Зачастую их заменяют дженериками. Иногда качественными, чаще — нет. И врач потчует больного не тем, что ему поможет, а тем, что одобрено начальством.
Ирина Боровова, президент ассоциации онкологических пациентов: «Дается инструкция свыше — не выписывать препарат, не озвучивать, что есть такая возможность. И это ужасная тема. Потому что пациент уходит, просто не зная, что у него есть реальный шанс лечения».
У Степы редкое генетическое заболевание — атрофия мышц. Лекарство, способное полностью купировать синдром, появилось недавно. Аналогов нет. Принимать его нужно всю жизнь. А это 750 тысяч долларов каждый год.
Дмитрий Параев, отец Степана Параева «Стоимость такого пакетика порядка 25 тысяч рублей. Дозировка рассчитывается, исходя из массы ребенка. Вот нам на сегодняшний день необходимо более четырех пакетиков».
По закону государство обязано помогать таким детям, невзирая на траты. Через благотворительный фонд Степа получил лекарство на три месяца. Оно заканчивается, врачи отказываются продлевать рецепт под разными предлогами. Но отцу в неофициальной беседе удалось получить признание.
Дмитрий Параев: «Сказали: „Если мы сегодня начнем обеспечивать данным препаратом детишек, то завтра в Москве будут зарегистрированы детишки из других субъектов, менее обеспеченных“. По большому счету они опасаются медицинской миграции».
Ни одно государство в мире не может обеспечить всех своих нуждающихся льготными лекарствами. Но во многих странах делают все, чтобы подыскать больному другие хорошие медикаменты, иной курс терапии.
Елена Волкова: «Я начала писать уполномоченному по делам человека, несколько писем в Росздравнадзор, в Минздрав Московской области, в Минздрав России. Последний, кому я написала, это был губернатор. Но, вы понимаете, это разовая помощь. Я пишу жалобу, и мне приходит один препарат. В следующий раз опять нужно делать то же самое».
После тяжелой химиотерапии Елене нужно делать уколы каждый месяц. Но каждую ампулу приходится добывать со скандалом. Зато в своей больнице в Химках Елена, вероятно, единственная, кто получает жизненно необходимые препараты вовремя и уверено идет на поправку.
Человек, которому отказали в выдаче бесплатных лекарств, конечно, может обратится в суд, и процесс он, вполне вероятно, выиграет. Однако российская Фемида — дама неспешная, есть риск до окончания судебных разбирательств просто не дожить, если болезнь тяжелая. Судебные постановления более-менее исполняются лишь в крупных городах. В глубинке местные власти от них просто отмахиваются — мол, денег все равно нет.
Многим пациентам приходится бороться за жизнь и с самой болезнью, и с парадоксами нашей медицины. Нет сомнения, что Клавдии Ставцевой, сумевшей задать вопрос президенту, орловские чиновники помогут и отчитаются в проделанной работе. Важно, чтобы помощь эта была не за счет других больных. Важно, чтобы эти примеры стали толчком к совершенствованию всей медицины. При правильном подходе помочь можно многим.
Верника Скворцова, министр здравоохранения РФ: «Этот конкретный случай заставляет как бы дополнительно взять под контроль ситуацию с лекарственным обеспечением во всех регионах и всех людей, которые в том числе не смогли по какой-то причине обратиться на прямой линии. У нас каждый год увеличивается финансовое лекарственное обеспечение федеральных льготников, сейчас это где-то 1100 рублей на человека. Может показаться, что это мало, на самом деле это достаточно большая сумма денег, это несколько десятков миллиардов рублей в год».
Posted by НТВ on Thursday, 15 June 2017
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