Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом

Дональду Трампу не позавидуешь: Россия и ее граждане уже который месяц не сходят с экранов американских телевизоров. В новостях, в серьезном фильме Стоуна, но чаще — в развлекательных жанрах. И всюду Трампу приходится оправдываться. А если не ему, так его
пресс-секретарю Шону Спайсеру.
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Прогрессивная общественность, интеллектуалы, богема над Трапом и его окружением пока просто смеются и ранят разве что словом. Так, Алек Болдуин, который на самом деле вылитый Трамп, обещает пародировать 45-го президента до тех пор, пока тот не покинет Белый дом. Король ужасов Стивен Кинг заблокирован президентом в Twitter за сравнение главы государства с дементором — слепым чудовищем из романов о Гарри Поттере, которое высасывает из людей все хорошее.
Черных шуток вдогонку тоже хватает. Вообще к теме смерти Трампа в своем творчестве в последнее время обращаются очень многие народные и не очень артисты.
Так, на сцене летнего театра в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря. Однако на этой сцене у Цезаря узнаваемая прическа, расстегнутое пальто, завязанный в стиле Трампа красный галстук. Кульминационная сцена — покушение на Цезаря с внешностью президента США.
Призывы избавиться, взорвать, прикончить главу государства слышны отовсюду. Зовущих Новый свет к топору — целый легион.
Роджер Стоун и Алекс Джонс — знатные конспирологи. Они, например, уверены, что 11 сентября — дело рук американских спецслужб, а Америка находится на пороге второй гражданской войны, ведь демократы готовят большой террор. Популярные блогеры и сейчас — неофициальные советники Трампа и авторитеты для его сторонников. По их мнению, расстрел однопартийцев Трампа в день его рождения — первый звоночек.
Подробности — в видеоматериале.
Черных шуток вдогонку тоже хватает. Вообще к теме смерти Трампа в своем творчестве в последнее время обращаются очень многие народные и не очень артисты.
Так, на сцене летнего театра в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря. Однако на этой сцене у Цезаря узнаваемая прическа, расстегнутое пальто, завязанный в стиле Трампа красный галстук. Кульминационная сцена — покушение на Цезаря с внешностью президента США.
Призывы избавиться, взорвать, прикончить главу государства слышны отовсюду. Зовущих Новый свет к топору — целый легион.
Роджер Стоун и Алекс Джонс — знатные конспирологи. Они, например, уверены, что 11 сентября — дело рук американских спецслужб, а Америка находится на пороге второй гражданской войны, ведь демократы готовят большой террор. Популярные блогеры и сейчас — неофициальные советники Трампа и авторитеты для его сторонников. По их мнению, расстрел однопартийцев Трампа в день его рождения — первый звоночек.
Подробности — в видеоматериале.
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