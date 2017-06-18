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  • 18.06, 21:46
    Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом. США, Трамп Дональд. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом

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    Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом

    Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом

    Конспирологи предрекли гражданскую войну в США на фоне шуток над Трампом

      Дональду Трампу не позавидуешь: Россия и ее граждане уже который месяц не сходят с экранов американских телевизоров. В новостях, в серьезном фильме Стоуна, но чаще — в развлекательных жанрах. И всюду Трампу приходится оправдываться. А если не ему, так его пресс-секретарю Шону Спайсеру.

      Прогрессивная общественность, интеллектуалы, богема над Трапом и его окружением пока просто смеются и ранят разве что словом. Так, Алек Болдуин, который на самом деле вылитый Трамп, обещает пародировать 45-го президента до тех пор, пока тот не покинет Белый дом. Король ужасов Стивен Кинг заблокирован президентом в Twitter за сравнение главы государства с дементором — слепым чудовищем из романов о Гарри Поттере, которое высасывает из людей все хорошее.

      Черных шуток вдогонку тоже хватает. Вообще к теме смерти Трампа в своем творчестве в последнее время обращаются очень многие народные и не очень артисты.

      Так, на сцене летнего театра в Центральном парке Нью-Йорка состоялась скандальная постановка с убийством Цезаря. Однако на этой сцене у Цезаря узнаваемая прическа, расстегнутое пальто, завязанный в стиле Трампа красный галстук. Кульминационная сцена — покушение на Цезаря с внешностью президента США.

      Призывы избавиться, взорвать, прикончить главу государства слышны отовсюду. Зовущих Новый свет к топору — целый легион.

      Роджер Стоун и Алекс Джонс — знатные конспирологи. Они, например, уверены, что 11 сентября — дело рук американских спецслужб, а Америка находится на пороге второй гражданской войны, ведь демократы готовят большой террор. Популярные блогеры и сейчас — неофициальные советники Трампа и авторитеты для его сторонников. По их мнению, расстрел однопартийцев Трампа в день его рождения — первый звоночек.

      Подробности — в видеоматериале.

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