Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

Trump has blocked me from reading his tweets. I may have to kill myself. — Stephen King (@StephenKing) 13 июня 2017 г.

Стивен Кинг пошутил, что ему придется покончить с собой, так как он больше не сможет читать Twitter американского президента Дональда Трампа. Об этом писатель написал на своей странице микроблогов., писатель: «Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой».Судя по сообщениям в соцсетях, Кинг не единственный, кого лидер США внес в черный список. Видимо, американский президент решил почистить список подписчиков, исключив оттуда «несогласных», предполагают пользователи.Так, например, Стивен Кинг был одним из тех, кто подписал онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. А после вступления президента в должность Кинг отмечал, что доступ Трампа к «ядерной кнопке» страшнее любого его хоррора.