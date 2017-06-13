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  • 13.06, 20:35

    Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

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    Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

    Дональд Трамп забанил Стивена Кинга в Twitter

    Писатель Стивен Кинг заявил, что теперь не может читать Twitter президента США Дональда Трампа, так как тот внес его в черный список.

    Стивен Кинг пошутил, что ему придется покончить с собой, так как он больше не сможет читать Twitter американского президента Дональда Трампа. Об этом писатель написал на своей странице микроблогов.

    Стивен Кинг, писатель: «Трамп заблокировал меня, запретив читать его твиты. Придется покончить с собой».




    Судя по сообщениям в соцсетях, Кинг не единственный, кого лидер США внес в черный список. Видимо, американский президент решил почистить список подписчиков, исключив оттуда «несогласных», предполагают пользователи.

    Так, например, Стивен Кинг был одним из тех, кто подписал онлайн-петицию против кандидатуры Трампа на пост президента США. А после вступления президента в должность Кинг отмечал, что доступ Трампа к «ядерной кнопке» страшнее любого его хоррора.

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