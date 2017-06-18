Путин уволил ряд высокопоставленных региональных силовиков

Президент РФ Владимир Путин своим указом освободил от должности руководителей нескольких региональных главков СК, МВД, ФСИН, а также
Западно-Сибирского транспортного прокурора.
Согласно тексту документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации, в отставку отправлены глава следственного управления СК по Ленинградской области Алексей Маяков, заместитель начальника главного управления МВД по Свердловской области Владимир Романюк, начальник управления ФСИН по Московской области Анатолий Тихомиров и Западно-Сибирский транспортный прокурор Сергей Феоктистов.
Также данным указом президент произвел несколько назначений. Так, Михаил Черников стал главой ГИБДД, Игорь Трифонов возглавил МВД Карачаево-Черкесской Республики, Олег Агарков стад начальником ГУ МВД по Ростовской области, а Григорий Житенев — руководителем Главного управления процессуального контроля СК.
Также данным указом президент произвел несколько назначений. Так, Михаил Черников стал главой ГИБДД, Игорь Трифонов возглавил МВД Карачаево-Черкесской Республики, Олег Агарков стад начальником ГУ МВД по Ростовской области, а Григорий Житенев — руководителем Главного управления процессуального контроля СК.
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