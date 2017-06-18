Путин назначил главой Госавтоинспекции генерала Черникова

Начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ назначен
генерал-майор полиции Михаил Черников.
Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году он был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. С 5 февраля 2015 года Черников возглавлял УМВД России по Хабаровскому краю.
Прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобожден от должности в марте. По данным СМИ, с Ниловым решили не продлевать контракт после завершения внутренней проверки служебных показателей.
С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году он был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. С 5 февраля 2015 года Черников возглавлял УМВД России по Хабаровскому краю.
Прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобожден от должности в марте. По данным СМИ, с Ниловым решили не продлевать контракт после завершения внутренней проверки служебных показателей.
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