Следствие вели…
ТВ-Эфир
Следствие вели…
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 17:13

    Путин назначил главой Госавтоинспекции генерала Черникова

    1 комментарий
    Путин назначил главой Госавтоинспекции генерала Черникова

    Путин назначил главой Госавтоинспекции генерала Черникова

    Путин назначил главой Госавтоинспекции генерала Черникова
  • Фото: 27.мвд.рф

    • Начальником Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел РФ назначен генерал-майор полиции Михаил Черников.

    Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

    С мая 2006 года Черников руководил Управлением ГИБДД ГУВД Красноярского края. В 2011 году он был назначен на должность заместителя начальника ГУ МВД по Ставропольскому краю. С 5 февраля 2015 года Черников возглавлял УМВД России по Хабаровскому краю.

    Прежний глава Госавтоинспекции Виктор Нилов был освобожден от должности в марте. По данным СМИ, с Ниловым решили не продлевать контракт после завершения внутренней проверки служебных показателей.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru