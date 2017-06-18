Ксения Собчак ответила на вопросы о второй беременности

Поклонники подозревают, что Ксения Собчак ждет второго ребенка, и задают вопрос в лоб.
О беременности телеведущей заговорили после ее дефиле на красной ковровой дорожке. Округлые формы Ксении Собчак заметны и в голубом платье с перьями, и в красном с пайетками, и в закрытом черном платье в пол, и даже в балахоне с кружевами.
Ксении Собчак 35 лет, и семь месяцев назад она впервые стала мамой. Коллеги не исключают: звезда решила отстреляться по-быстрому и сразу после рождения первенца пошла за вторым. Но Ксения Собчак просит не спешить с поздравлениями.
Телеведущая начала борьбу с лишним весом сразу после рождения сына Платона. Сидит на листьях салата, ходит в бассейн, изнуряет себя тренировками. И под свободной одеждой Собчак прячет не живот, а несовершенства фигуры.
На вторую беременность у Ксении Собчак совсем нет времени. Ведь кроме работы, ей нужно заниматься семьей. Максим Виторган с сыном Платоном уже сопровождают Собчак в командировках.
Ксения Собчак предупреждает заранее: даже если она задумает уйти в декрет во второй раз, она никогда не заявит об этом ни на пресс-конференции, ни тем более со сцены. Для нее это слишком личное.
Подробности — в видеоматериале.
Ксении Собчак 35 лет, и семь месяцев назад она впервые стала мамой. Коллеги не исключают: звезда решила отстреляться по-быстрому и сразу после рождения первенца пошла за вторым. Но Ксения Собчак просит не спешить с поздравлениями.
Телеведущая начала борьбу с лишним весом сразу после рождения сына Платона. Сидит на листьях салата, ходит в бассейн, изнуряет себя тренировками. И под свободной одеждой Собчак прячет не живот, а несовершенства фигуры.
На вторую беременность у Ксении Собчак совсем нет времени. Ведь кроме работы, ей нужно заниматься семьей. Максим Виторган с сыном Платоном уже сопровождают Собчак в командировках.
Ксения Собчак предупреждает заранее: даже если она задумает уйти в декрет во второй раз, она никогда не заявит об этом ни на пресс-конференции, ни тем более со сцены. Для нее это слишком личное.
Подробности — в видеоматериале.
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