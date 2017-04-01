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  • 01.04, 23:33
    Нарусова раскритиковала Ксению Собчак за отношение к новорожденному сыну. дети и подростки, знаменитости, семья, Собчак Ксения, шоу-бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Нарусова раскритиковала Ксению Собчак за отношение к новорожденному сыну

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    Нарусова раскритиковала Ксению Собчак за отношение к новорожденному сыну

    Нарусова раскритиковала Ксению Собчак за отношение к новорожденному сыну

    Нарусова раскритиковала Ксению Собчак за отношение к новорожденному сыну

      Людмила Нарусова проводит Ксении Собчак курс «молодой матери» и советует дочери не повторять ее ошибок.

      Людмила Нарусова: «Я, к сожалению, могу покаяться как родитель, что я ее воспитывала по каким-то стандартам».

      Мама Ксении Собчак жалуется: дочь всего четыре месяца назад родила долгожданного сына, а уже с головой окунулась в работу и советов старших не слушает. А воспитанием Платона нужно заниматься с самых первых дней, убеждена Людмила Нарусова. И приводит в пример себя: когда Ксения росла, она тоже занималась карьерой, а потом было поздно «пить боржоми» — у дочери начался переходный возраст.

      Людмила Нарусова: «Училась она замечательно. Она вообще очень способная. Но она была… Мне очень трудно было с ней справиться».

      Людмила Нарусова убеждена: вместо того, чтобы разъезжать по модным показам, Ксении Собчак стоит чаще бывать дома, с семьей. Муж телеведущей Максим Виторган, несмотря на свою занятость, успевает ей делать сюрпризы. На четыре месяца со дня рождения сына Виторган поставил настоящий спектакль.

      Мама Ксении Собчак не разделяет еще одну одержимость дочери. Телеведущая сразу же после родов вернулась к диетам и буквально умирает в спортзале.

      Людмила Нарусова подозревает: при всей своей утонченности ее дочь сомневается в себе. И эти комплексы — тоже родом из детства.

      Подробности — в видеоматериале.

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