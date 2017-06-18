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  • 18.06, 12:41

    На гей-парад в Киеве пришли 2,5 тыс. человек

    6 комментариев
    • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogyrenko
    На <nobr>гей-парад</nobr> в Киеве пришли 2,5 тыс. человек

    На гей-парад в Киеве пришли 2,5 тыс. человек

    На <nobr>гей-парад</nobr> в Киеве пришли 2,5 тыс. человек
  • Фото Reuters © 2017, Valentyn Ogyrenko

    • На «Марш равенства» в Киеве вышли около 2,5 тысячи человек. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные полиции.

    Также сообщается, что во избежание столкновений участники гей-парада изменили маршрут. Узнав об этом, радикалы осуществили безуспешную попытку прорвать полицейское оцепление. Во время этой попытки была взорвана петарда и взрывпакет. Стычки продолжались несколько минут.

    Сотрудники МВД следят за правопорядком в местах проведения всех акций и проводят превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников, заверили в полиции.

    Изначально ожидалось, что в «Марше равенства» примут участие пять тысяч человек. Противники гей-парада готовились сорвать акцию.

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