На гей-парад в Киеве пришли 2,5 тыс. человек

На «Марш равенства» в Киеве вышли около 2,5 тысячи человек. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на данные полиции.
Также сообщается, что во избежание столкновений участники гей-парада изменили маршрут. Узнав об этом, радикалы осуществили безуспешную попытку прорвать полицейское оцепление. Во время этой попытки была взорвана петарда и взрывпакет. Стычки продолжались несколько минут.
Сотрудники МВД следят за правопорядком в местах проведения всех акций и проводят превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников, заверили в полиции.
Изначально ожидалось, что в «Марше равенства» примут участие пять тысяч человек. Противники гей-парада готовились сорвать акцию.
Сотрудники МВД следят за правопорядком в местах проведения всех акций и проводят превентивные меры для обеспечения безопасности всех участников, заверили в полиции.
Изначально ожидалось, что в «Марше равенства» примут участие пять тысяч человек. Противники гей-парада готовились сорвать акцию.
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