В Киеве активисты готовятся сорвать гей-парад

В Киеве активисты заблокировали центральные улицы, по которым сегодня должны пройти участники Марша равенства за права ЛГБТ.
Как сообщает РИА Новости, националисты, в том числе сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора», заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя. На улицах развесили плакаты «Дети имеют право на отца и мать» и «Однополая любовь — путь к вымиранию нации».
В парке Шевченко также находятся полицейские, которые должны обеспечивать безопасность во время гей-парада.
Организаторы Марша равенства ожидают, что на акцию придут до 5 тысяч человек. Amnesty International призвала обеспечить безопасность участников. Ранее в ООН заявили, что обеспокоены негативным отношением к представителям ЛГБТ на Украине.
В парке Шевченко также находятся полицейские, которые должны обеспечивать безопасность во время гей-парада.
Организаторы Марша равенства ожидают, что на акцию придут до 5 тысяч человек. Amnesty International призвала обеспечить безопасность участников. Ранее в ООН заявили, что обеспокоены негативным отношением к представителям ЛГБТ на Украине.
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