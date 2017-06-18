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  • 18.06, 05:06

    В Киеве активисты готовятся сорвать гей-парад

    1 комментарий
    В Киеве активисты готовятся сорвать <nobr>гей-парад</nobr>

    В Киеве активисты готовятся сорвать гей-парад

    В Киеве активисты готовятся сорвать <nobr>гей-парад</nobr>
  • Фото: vgo_sokil /vk.com

    • В Киеве активисты заблокировали центральные улицы, по которым сегодня должны пройти участники Марша равенства за права ЛГБТ.

    Как сообщает РИА Новости, националисты, в том числе сторонники запрещенного в РФ «Правого сектора», заблокировали парк Шевченко, Владимирскую улицу и Дом учителя. На улицах развесили плакаты «Дети имеют право на отца и мать» и «Однополая любовь — путь к вымиранию нации».

    В парке Шевченко также находятся полицейские, которые должны обеспечивать безопасность во время гей-парада.

    Организаторы Марша равенства ожидают, что на акцию придут до 5 тысяч человек. Amnesty International призвала обеспечить безопасность участников. Ранее в ООН заявили, что обеспокоены негативным отношением к представителям ЛГБТ на Украине.


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