Чудо техники
ТВ-Эфир
Чудо техники
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 11:10
    В Португалии объявлен траур по погибшим в крупнейших за последние годы пожарах. Португалия, лесные пожары, стихийные бедствия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Португалии объявлен траур по погибшим в крупнейших за последние годы пожарах

    комментировать

    В Португалии объявлен траур по погибшим в крупнейших за последние годы пожарах

    В Португалии объявлен траур по погибшим в крупнейших за последние годы пожарах

      В Португалии в результате лесных пожаров погибли десятки человек. По последним данным местных СМИ, число жертв выросло до 39, пострадали 59 человек.

      Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал случившееся самой крупной трагедией в стране, связанной с лесными пожарами, за последние годы. В Португалии будет объявлен национальный траур.

      Огонь охватил район Лейрия в центральной части страны. Известно, что погибшие оказались заблокированными в своих автомобилях. Сейчас с пламенем борются примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru