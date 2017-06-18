В Португалии объявлен траур по погибшим в крупнейших за последние годы пожарах

В Португалии в результате лесных пожаров погибли десятки человек. По последним данным местных СМИ, число жертв выросло до 39, пострадали 59 человек.
Премьер-министр страны Антониу Кошта назвал случившееся самой крупной трагедией в стране, связанной с лесными пожарами, за последние годы. В Португалии будет объявлен национальный траур.
Огонь охватил район Лейрия в центральной части страны. Известно, что погибшие оказались заблокированными в своих автомобилях. Сейчас с пламенем борются примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.
Огонь охватил район Лейрия в центральной части страны. Известно, что погибшие оказались заблокированными в своих автомобилях. Сейчас с пламенем борются примерно 600 пожарных и 190 единиц спецтехники.
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