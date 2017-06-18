Более 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Португалии

В центральной части Португалии борются с масштабными лесными пожарами. Жертвами огненной стихии стали уже 24 человека.
Некоторые из них погибли от отравления дымом. Однако большинство сгорели заживо в своих машинах, оказавшись отрезанными огнем на трассе, ведущей из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра-ди-Пера.
Еще 20 человек пострадали от огня, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении задействованы около 1500 пожарных, сообщает РИА Новости.
Еще 20 человек пострадали от огня, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.
В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении задействованы около 1500 пожарных, сообщает РИА Новости.
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