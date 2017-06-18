За спичками
ТВ-Эфир
За спичками
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 18.06, 06:36

    Более 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Португалии

    комментировать
    Более 20 человек погибли <nobr>из-за</nobr> лесных пожаров в Португалии

    Более 20 человек погибли из-за лесных пожаров в Португалии

    Более 20 человек погибли <nobr>из-за</nobr> лесных пожаров в Португалии
  • Фото Reuters © 2017

    • В центральной части Португалии борются с масштабными лесными пожарами. Жертвами огненной стихии стали уже 24 человека.

    Некоторые из них погибли от отравления дымом. Однако большинство сгорели заживо в своих машинах, оказавшись отрезанными огнем на трассе, ведущей из Фигейро-душ-Виньюш в Каштаньейра-ди-Пера.

    Еще 20 человек пострадали от огня, несколько человек числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

    В субботу в Португалии стояла сильная жара, в некоторых регионах температура превышала 40 градусов. Пожар вспыхнул в муниципалитете Педроган-Гранди. В тушении задействованы около 1500 пожарных, сообщает РИА Новости.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru