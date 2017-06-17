Климкин призвал НАТО поучиться у украинской армии тактике и боеготовности

Глава украинского МИД Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil рассказал о пользе Украины для НАТО.
По его мнению, альянсу стоит готовиться к новым вызовам, а с Украиной это будет сделать легче, чем без нее.
Павел Климкин: «Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет».
приняла закон, который определяет стремление к вступлению страны в НАТО приоритетом ее внешней политики. От внеблокового статуса Украина отказалась еще в 2014 году.
Павел Климкин: «Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет».
приняла закон, который определяет стремление к вступлению страны в НАТО приоритетом ее внешней политики. От внеблокового статуса Украина отказалась еще в 2014 году.
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