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  • 17.06, 23:02

    Климкин призвал НАТО поучиться у украинской армии тактике и боеготовности

    4 комментария

    Климкин призвал НАТО поучиться у украинской армии тактике и боеготовности

    Климкин призвал НАТО поучиться у украинской армии тактике и боеготовности

    Глава украинского МИД Павел Климкин в интервью австрийскому журналу Profil рассказал о пользе Украины для НАТО.

    По его мнению, альянсу стоит готовиться к новым вызовам, а с Украиной это будет сделать легче, чем без нее.

    Павел Климкин: «Наши партнеры по НАТО могут у нас многому поучиться. Речь идет о тактике, выносливости и боеготовности. Без них современное вооружение не поможет».

    На прошлой неделе Верховная рада Украины приняла закон, который определяет стремление к вступлению страны в НАТО приоритетом ее внешней политики. От внеблокового статуса Украина отказалась еще в 2014 году.

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