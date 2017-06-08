Рада приняла закон о стремлении Украины вступить в НАТО

Верховная рада Украины приняла закон, который определяет стремление к вступлению страны в НАТО приоритетом ее внешней политики.
Документ поддержали 276 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь законопроект должен подписать президент Пётр Порошенко.
Согласно документу, основным принципом внешней политики Украины должно стать углубление сотрудничества с НАТО «с целью приобретения членства в этой организации». В действующей редакции закон предусматривает углубление сотрудничества с НАТО «с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации».
Помимо этого, документ предлагает также закрепить в числе приоритетов украинских национальных интересов интеграцию в европейское политическое, экономическое и правовое пространство с целью вступления в Европейский союз.
Напомним, еще в 2014 году Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года украинский президент заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
При этом в НАТО не раз подчеркивали, что Украину пока не ждут. Так, генсек Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет Киев ни при каких условиях не сможет претендовать на членство в организации.
Согласно документу, основным принципом внешней политики Украины должно стать углубление сотрудничества с НАТО «с целью приобретения членства в этой организации». В действующей редакции закон предусматривает углубление сотрудничества с НАТО «с целью достижения критериев, необходимых для членства в этой организации».
Помимо этого, документ предлагает также закрепить в числе приоритетов украинских национальных интересов интеграцию в европейское политическое, экономическое и правовое пространство с целью вступления в Европейский союз.
Напомним, еще в 2014 году Рада приняла закон об отказе от внеблокового статуса Украины. В декабре 2015 года во время визита Порошенко в Брюссель была подписана дорожная карта между Украиной и НАТО по оборонно-техническому сотрудничеству. А в феврале этого года украинский президент заявил о намерении провести референдум по вопросу вступления страны в НАТО.
При этом в НАТО не раз подчеркивали, что Украину пока не ждут. Так, генсек Альянса Йенс Столтенберг говорил, что Украине понадобятся годы для того, чтобы завершить необходимые реформы, после которых можно будет подавать заявку на вступление в НАТО. Эксперты полагают, что в ближайшие 20 лет Киев ни при каких условиях не сможет претендовать на членство в организации.
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