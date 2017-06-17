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  • 17.06, 20:00

    Савченко прокомментировала отмену своего закона на Украине

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    Савченко прокомментировала отмену своего закона на Украине

    Савченко прокомментировала отмену своего закона на Украине

    Депутат Верховной рады Надежда Савченко отреагировала на решение президента Петра Порошенко отменить закон ее авторства о сроках содержания в СИЗО.

    Савченко заявила «112 Украина», что Порошенко мог бы не отменять закон, а наложить на него вето и предложить внести изменения в первоначальный вариант. По ее словам, она обращалась в администрацию президента Украины с таким предложением. Депутат уточнила, что совместно с офисом омбудсмена и союзом адвокатов Киева разрабатывала поправки, которые могли бы сделать «закон Савченко» сбалансированным.

    Однако ее предложения не были рассмотрены. Теперь Савченко вместе с другими депутатами и уполномоченным по правам человека рассматривает возможность отменить решение Порошенко через Конституционный суд.

    Надежда Савченко: «Также будем готовить закон, который мог бы помочь и людям, и правосудию сделать систему сбалансированной, а не такой, какой мы пользовались все 25 лет на Украине».

    Напомним, согласно «закону Савченко» один день предварительного заключения в СИЗО засчитывался в общий срок наказания за два дня в тюрьме. Эта норма вызвала жесткую критику. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко отмечал, что из-за нее возрос уровень преступности. А глава Минюста Павел Петренко отмечал, что более 900 заключенных, которые вышли на свободу досрочно по «закону Савченко», в последние месяцы повторно совершили тяжкие преступления.

    В результате Верховная рада в мае приняла документ, отменяющий «закон Савченко» о сроках заключения в СИЗО. Решение Рады сегодня утвердил Порошенко. Таким образом, день в СИЗО снова будет засчитываться за один день.

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