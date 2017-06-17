Порошенко отменил «закон Савченко»

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон, который вносит изменения в статью Уголовного кодекса Украины о зачислении срока предварительного заключения. Документ, который сегодня утвердил президент Украины, отменяет так называемый закон Савченко.
Согласно «закону Савченко», один день предварительного заключения в СИЗО засчитывался за два дня в тюрьме. Эта норма, которая действовала с 2015 года, вызвала в итоге шквал критики. Депутаты Рады несколько раз пытались отменить ее, но им не хватало голосов.
В результате Верховная рада 18 мая все же приняла новый документ, который отменяет «закон Савченко» и возвращает норму о том, что день в следственном изоляторе снова становится равен одному дню в исправительных колониях. Сегодня Порошенко утвердил это решение Рады.
Пресс-служба президента Украины: «Президент подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила зачисления срока предварительного заключения».
Документ, отменяющий «закон Савченко», вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Закон авторства Надежды Савченко был принят в ноябре 2015 года. В его разработке учитывалось то, что на Украине условия содержания подозреваемых в СИЗО хуже, чем у осужденных в колониях.
Действие «закона Савченко» вызвало в итоге жесткую критику. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что этот документ привел к росту преступности в стране. А глава Минюста Украины Павел Петренко в свою очередь отметил, что по этому закону досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из них на свободу уже вышли 8,5 тысяч. Притом за несколько месяцев после освобождения более 900 экс-заключенных повторно совершили тяжкие преступления.
В результате Верховная рада 18 мая все же приняла новый документ, который отменяет «закон Савченко» и возвращает норму о том, что день в следственном изоляторе снова становится равен одному дню в исправительных колониях. Сегодня Порошенко утвердил это решение Рады.
Пресс-служба президента Украины: «Президент подписал закон о внесении изменения в Уголовный кодекс Украины относительно правила зачисления срока предварительного заключения».
Документ, отменяющий «закон Савченко», вступает в силу на следующий день после его опубликования.
Закон авторства Надежды Савченко был принят в ноябре 2015 года. В его разработке учитывалось то, что на Украине условия содержания подозреваемых в СИЗО хуже, чем у осужденных в колониях.
Действие «закона Савченко» вызвало в итоге жесткую критику. Начальник главного управления полиции Киева Андрей Крищенко заявил, что этот документ привел к росту преступности в стране. А глава Минюста Украины Павел Петренко в свою очередь отметил, что по этому закону досрочному освобождению подлежат 35 тысяч осужденных, из них на свободу уже вышли 8,5 тысяч. Притом за несколько месяцев после освобождения более 900 экс-заключенных повторно совершили тяжкие преступления.
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