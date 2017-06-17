Перепутали в роддоме: репортеры НТВ узнали подробности шокирующей истории в Челябинске

Репортеры «Центрального телевидения» узнали подробности удивительной истории, которая началась 30 лет назад в челябинском роддоме.
В январе 1987 года в челябинском роддоме появились на свет две девочки. А буквально несколько дней назад выяснилось, что каждая из них на самом деле жила чужой жизнью.
Одну из них назвали Катей. После выписки малышка оказалась в любящей и заботливой семье, которая подарила девочке нормальное и вполне благополучное детство. У Кати все сложилось — закончила школу, поступила в вуз, устроилась на неплохую работу.
А второй девочке, появившейся на свет в тот же день и час, родители смогли дать разве что красивое и редкое имя — Люция. Отец почти сразу после рождения отправился в тюрьму за убийство. Мать умерла, когда Люцие было всего 13, и девочка попала в детский дом.
Скорее всего, эти две, теперь уже взрослые девушки, и дальше бы шли по жизни своими совершенно разными дорогами, даже не подозревая, что в роддоме их перепутали, и что судьба каждой из них, не случись этой подмены, наверняка, сложилась бы совсем по-другому.
Репортер «Центрального телевидения» разбирался в деталях этой непридуманной драмы и пытался понять, сможет ли правда, открывшаяся только спустя 30 лет, что-то изменить? И может ли вообще в этой истории быть счастливый.
Одну из них назвали Катей. После выписки малышка оказалась в любящей и заботливой семье, которая подарила девочке нормальное и вполне благополучное детство. У Кати все сложилось — закончила школу, поступила в вуз, устроилась на неплохую работу.
А второй девочке, появившейся на свет в тот же день и час, родители смогли дать разве что красивое и редкое имя — Люция. Отец почти сразу после рождения отправился в тюрьму за убийство. Мать умерла, когда Люцие было всего 13, и девочка попала в детский дом.
Скорее всего, эти две, теперь уже взрослые девушки, и дальше бы шли по жизни своими совершенно разными дорогами, даже не подозревая, что в роддоме их перепутали, и что судьба каждой из них, не случись этой подмены, наверняка, сложилась бы совсем по-другому.
Репортер «Центрального телевидения» разбирался в деталях этой непридуманной драмы и пытался понять, сможет ли правда, открывшаяся только спустя 30 лет, что-то изменить? И может ли вообще в этой истории быть счастливый.
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