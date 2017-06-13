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  • 13.06, 20:34
    Пенсионерка нашла подмененную в роддоме дочь спустя 30 лет. беременность и роды, больницы, дети и подростки, Челябинск. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пенсионерка нашла подмененную в роддоме дочь спустя 30 лет

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    Пенсионерка нашла подмененную в роддоме дочь спустя 30 лет

    Пенсионерка нашла подмененную в роддоме дочь спустя 30 лет

    Пенсионерка нашла подмененную в роддоме дочь спустя 30 лет

      Пенсионерка 30 лет воспитывала чужую дочь, а ее ребенок все это время находился в неблагополучной семье. Все из-за того, что в далеком 87-м акушеры умудрились перепутать детей.

      То, о чем Зоя Туганова догадывалась 30 лет, подтвердилось: ее ребенка подменили в роддоме. Неопровержимые доказательства, в виде фотографии где девочка как две капли воды похожа на свою мать, и результатов ДНК-теста женщина намерена приложить к заявлению в суд. Пенсионерка уверена: если бы не халатность медперсонала, жизнь родной дочери могла бы сложиться по-другому. Но по непонятным причинам ее родной ребенок попал в неблагополучную семью.

      Зоя Туганова приложила немало усилий, чтобы разыскать свою дочь — и ей удалось. Теперь женщина намерена добиться денежной компенсации от медучреждения. И уже знает на что потратит деньги в случае победы в суде. Пенсионерка мечтает о том, чтобы родная дочь вместе со своими детьми переехала к ней.

      Подробности — в репортаже.

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