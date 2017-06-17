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  • 17.06, 15:27
    «Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву. Москва, такси. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву

    2 комментария
    «Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву

    «Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву

    «Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву
    • Фото: enotcorp.org

      • Чилийскому журналисту Диего Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им на проезд в такси.

      Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, «гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тысяч рублей».

      В МВД добавили, что задержанный водитель такси вернул деньги и принес извинения чилийскому журналисту.

      Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции был задержан водитель такси, взявший 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта до гостиницы с чилийского журналиста, который прибыл в Россию для освещения матчей Кубка конфедераций.

      Между тем сам таксист заявил, что не собирался обманывать гостя столицы.

      Таксист: «Я не собирался его обманывать. Я сказал ему, что проезд стоит пять тысяч, он дал мне гораздо больше. Я подумал, что это чаевые».

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