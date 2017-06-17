«Думал, это чаевые»: таксист вернул чилийцу 50 тысяч рублей, взятые за поездку из Домодедово в Москву

Чилийскому журналисту Диего Миранде вернули 50 тысяч рублей, потраченные им на проезд в такси.
Как сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе столичного главка полиции, «гражданину республики Чили Диего Гаспару Саез Миранде вернули потраченные им за проезд от аэропорта Домодедово до гостиницы 50 тысяч рублей».
В МВД добавили, что задержанный водитель такси вернул деньги и принес извинения чилийскому журналисту.
Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции был задержан водитель такси, взявший 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта до гостиницы с чилийского журналиста, который прибыл в Россию для освещения матчей Кубка конфедераций.
Между тем сам таксист заявил, что не собирался обманывать гостя столицы.
Таксист: «Я не собирался его обманывать. Я сказал ему, что проезд стоит пять тысяч, он дал мне гораздо больше. Я подумал, что это чаевые».
В МВД добавили, что задержанный водитель такси вернул деньги и принес извинения чилийскому журналисту.
Ранее сообщалось, что сотрудниками полиции был задержан водитель такси, взявший 50 тысяч рублей за поездку из аэропорта до гостиницы с чилийского журналиста, который прибыл в Россию для освещения матчей Кубка конфедераций.
Между тем сам таксист заявил, что не собирался обманывать гостя столицы.
Таксист: «Я не собирался его обманывать. Я сказал ему, что проезд стоит пять тысяч, он дал мне гораздо больше. Я подумал, что это чаевые».
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