Журналист из Чили заплатил 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до центра Москвы

Таксист обманул иностранца, взяв с него 50 тысяч рублей в счет оплаты проезда от аэропорта до гостиницы в центре столицы.
Журналист из Чили Гаспар Саеза Миранда прилетел в аэропорт Домодедово. До гостиницы Crowne Plaza он решил добраться с помощью частного извозчика на Mercedes. Когда иностранец прибыл к отелю, таксист взял с него впечатляющую сумму в счет оплаты проезда — 50 тысяч рублей.
Вскоре журналист понял, что был обманут и обратился в полицию. Стражам порядка удалось задержать таксиста, передает РИА Новости.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сотрудники Московского уголовного розыска, УВД ЦАО и оперативники ОМВД России по Пресненскому району 16 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей».
Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено дело по части 2 статье 159 «Мошенничество при получении выплат».
Вскоре журналист понял, что был обманут и обратился в полицию. Стражам порядка удалось задержать таксиста, передает РИА Новости.
Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сотрудники Московского уголовного розыска, УВД ЦАО и оперативники ОМВД России по Пресненскому району 16 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей».
Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено дело по части 2 статье 159 «Мошенничество при получении выплат».
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