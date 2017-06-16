Морские дьяволы
ТВ-Эфир
Морские дьяволы
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 21:17

    Журналист из Чили заплатил 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до центра Москвы

    1 комментарий

    Журналист из Чили заплатил 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до центра Москвы

    Журналист из Чили заплатил 50 тысяч рублей за поездку из Домодедово до центра Москвы

    Таксист обманул иностранца, взяв с него 50 тысяч рублей в счет оплаты проезда от аэропорта до гостиницы в центре столицы.

    Журналист из Чили Гаспар Саеза Миранда прилетел в аэропорт Домодедово. До гостиницы Crowne Plaza он решил добраться с помощью частного извозчика на Mercedes. Когда иностранец прибыл к отелю, таксист взял с него впечатляющую сумму в счет оплаты проезда — 50 тысяч рублей.

    Вскоре журналист понял, что был обманут и обратился в полицию. Стражам порядка удалось задержать таксиста, передает РИА Новости.

    Пресс-служба ГУ МВД по Москве: «Сотрудники Московского уголовного розыска, УВД ЦАО и оперативники ОМВД России по Пресненскому району 16 июня в ходе оперативно-розыскных мероприятий задержали водителя такси, подозреваемого в мошенничестве на сумму 50 тысяч рублей».

    Задержанным оказался житель Московской области. Подозреваемый находится в отделении полиции, где дает показания по делу. В отношении него возбуждено дело по части 2 статье 159 «Мошенничество при получении выплат».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru