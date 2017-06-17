За программу реновации проголосовало подавляющее большинство жителей хрущёвок

Власти Москвы завершили верификацию пользователей и подвели итоги голосования по включению домов в программу реновации, сообщается на сайте столичной мэрии.
Жители 4079 домов проголосовали за снос, 276 домов — против. Еще в 184 домах мнения жителей разделились.
Во время голосования по программе реновации жилья в Москве было учтено мнение 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир (это примерно 70% жителей домов). Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Константин Ремчуков: «Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тыс. квартир или 71% — это значительно больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия».
Он подчеркнул, что в каждом втором доме жители голосовали практически единогласно. На четыре-пять подъездов приходилось лишь пять-шесть квартир, в которых люди выступали против, сообщает «Интерфакс».
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.
Во время голосования по программе реновации жилья в Москве было учтено мнение 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир (это примерно 70% жителей домов). Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.
Константин Ремчуков: «Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тыс. квартир или 71% — это значительно больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия».
Он подчеркнул, что в каждом втором доме жители голосовали практически единогласно. На четыре-пять подъездов приходилось лишь пять-шесть квартир, в которых люди выступали против, сообщает «Интерфакс».
Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.
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