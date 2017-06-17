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  • 17.06, 15:27

    За программу реновации проголосовало подавляющее большинство жителей хрущёвок

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    За программу реновации проголосовало подавляющее большинство жителей хрущёвок

    За программу реновации проголосовало подавляющее большинство жителей хрущёвок

    Власти Москвы завершили верификацию пользователей и подвели итоги голосования по включению домов в программу реновации, сообщается на сайте столичной мэрии.

    Жители 4079 домов проголосовали за снос, 276 домов — против. Еще в 184 домах мнения жителей разделились.

    Во время голосования по программе реновации жилья в Москве было учтено мнение 241 тыс. собственников и нанимателей московских квартир (это примерно 70% жителей домов). Об этом сообщил глава Общественной палаты Москвы Константин Ремчуков.

    Константин Ремчуков: «Всего проголосовали и были учтены голоса собственников и нанимателей 241 тыс. квартир или 71% — это значительно больше, чем явка на любые выборы, которые проходили в Москве за последние десятилетия».

    Он подчеркнул, что в каждом втором доме жители голосовали практически единогласно. На четыре-пять подъездов приходилось лишь пять-шесть квартир, в которых люди выступали против, сообщает «Интерфакс».

    Константин Ремчуков: «Согласно правилам голосования, все 4079 домов, набравших „за“, а это более 2/3 голосов, включены в проекты программы реновации».

    Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов.
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