Большинство москвичей поддержали реновацию

Почти 70 процентов москвичей поддерживают реновацию и только 15 процентов — против.
Эти цифры опубликовал сегодня ВЦИОМ. Жители районов, попавших в программу, еще более категоричны: 80 процентов выступают за снос ветхого жилья, больше 70 — ждут, что их жилищные условия улучшатся.
Уровень информированности москвичей тоже высок — больше 80 процентов знают о возможности проголосовать за включение дома в программу.
Напомним, на прошлой неделе законопроект о реновации прошел в Госдуме второе чтение. Третье чтение должно состояться 14 июня.
Уровень информированности москвичей тоже высок — больше 80 процентов знают о возможности проголосовать за включение дома в программу.
Напомним, на прошлой неделе законопроект о реновации прошел в Госдуме второе чтение. Третье чтение должно состояться 14 июня.
Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ
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