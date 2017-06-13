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  • 13.06, 17:34
    Большинство москвичей поддержали реновацию. жилье, Москва, строительство. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Большинство москвичей поддержали реновацию

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    Большинство москвичей поддержали реновацию

    Большинство москвичей поддержали реновацию

      Почти 70 процентов москвичей поддерживают реновацию и только 15 процентов — против.

      Эти цифры опубликовал сегодня ВЦИОМ. Жители районов, попавших в программу, еще более категоричны: 80 процентов выступают за снос ветхого жилья, больше 70 — ждут, что их жилищные условия улучшатся.

      Уровень информированности москвичей тоже высок — больше 80 процентов знают о возможности проголосовать за включение дома в программу.

      Голосование, кстати, продолжается. На сегодняшний день в нем приняли участие 66 процентов собственников и нанимателей квартир в домах, которые вошли в предварительный список.

      Напомним, на прошлой неделе законопроект о реновации прошел в Госдуме второе чтение. Третье чтение должно состояться 14 июня.
      Московская программа реновации жильяНТВ ОБЪЯСНЯЕТ

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