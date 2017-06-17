Путин: США никогда не раскроют данные о крушении MH17

Президент РФ считает, что американские разведслужбы могут обладать информацией о крушении Boeing в Донецкой области, но они никогда не раскроют сведения, противоречащие версии о вине ополченцев.
Владимир Путин высказал мнение о расследовании катастрофы MH17, отвечая на вопросы режиссера Оливера Стоуна. Беседа велась в июле 2015 года. Но премьерный показ документального фильма Стоуна «Интервью с Путиным» состоялся в четверг, а накануне поступила в продажу одноименная книга — транскрипт разговоров президента и режиссера.
Путин утвердительно ответил на вопрос Стоуна, считает ли он, что разведслужбы США могут обладать данными о крушении Boeing 777.
Владимир Путин: «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров».
По мнению Путина, Вашингтон хотел возложить вину за крушение на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая их поддерживает. Это обстоятельство президент назвал «весьма понятным», так как позиция США по Украине известна. Он убежден: если информация, которой обладают американские разведслужбы, противоречит версии о вине ополченцев, то она никогда не будет раскрыта.
Владимир Путин: «Если информацию противоречит этому, то тогда они никогда ее не раскроют».
Путин в ходе беседы с режиссером добавил, что, если бы Киев прислушался к Москве и не начал полномасштабных боевых действий, то катастрофы Boeing 777 в Донецкой области бы не случилось.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.
ведет расследование крушения лайнера. Российская сторона указывала на то, что Нидерланды намеренно затягивают изучение полученных данных.
Путин утвердительно ответил на вопрос Стоуна, считает ли он, что разведслужбы США могут обладать данными о крушении Boeing 777.
Владимир Путин: «Я убежден, что так оно и есть. Но, к сожалению, доказательств этого нет в том, что мы получили от наших партнеров».
По мнению Путина, Вашингтон хотел возложить вину за крушение на ополченцев в Донбассе и косвенно на Россию, которая их поддерживает. Это обстоятельство президент назвал «весьма понятным», так как позиция США по Украине известна. Он убежден: если информация, которой обладают американские разведслужбы, противоречит версии о вине ополченцев, то она никогда не будет раскрыта.
Владимир Путин: «Если информацию противоречит этому, то тогда они никогда ее не раскроют».
Путин в ходе беседы с режиссером добавил, что, если бы Киев прислушался к Москве и не начал полномасштабных боевых действий, то катастрофы Boeing 777 в Донецкой области бы не случилось.
Напомним, пассажирский самолет Malaysia Airlines, который летел из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Погибли 298 человек — граждане 10 государств.
ведет расследование крушения лайнера. Российская сторона указывала на то, что Нидерланды намеренно затягивают изучение полученных данных.
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