В Нидерландах не смогли расшифровать полученные из РФ данные по MH17

Голландские эксперты до сих пор не сумели расшифровать информацию с радаров, полученную из Москвы в рамках расследования крушения Boeing в Донбассе.Standart цитирует заявление прокуратуры, в котором говорится, что информация о снимках с радаров якобы была передана в формате, не соответствующем международным стандартам.
Представитель прокуратуры: «Для того чтобы лучше понимать, что изображено на снимках с радаров, необходима дополнительная информация».
По данным нидерландских СМИ, местные эксперты уже направили запрос российской стороне о повторном предоставлении данных в более удобном для расшифровке формате.
Отметим, что данные с российских радаров по рейсу MH17 были переданы голландской стороне в октябре минувшего года.
сомнения в объективности и прозрачности расследования, которое ведет международная следственная группа. Российская сторона указывала на то, что информация, которая предоставляется РФ международным следователям, игнорируется.
Напомним, Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит в небе над Донбассом в июле 2014 года. Жертвами крушения стали 283 пассажира и 15 членов экипажа.
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