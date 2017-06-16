Депутаты всех фракций поддержали законопроекты о наказании за блокирование скорых

Государственная дума сегодня приняла в первом чтении законопроект, который ужесточает наказание за воспрепятствование работе врачей. Угрозы в адрес медиков, отказ пропустить карету скорой помощи — за подобные действия авторы документа предлагают наказывать приличными штрафами, а то и тюремным сроком.
Депутаты практически единодушны. В прошлом году было зафиксировано 1226 случаев препятствования работе врачей, некоторые из них приводили к тяжким последствиям. Эта статистика содержится в сопроводительной записке к пакету законопроектов, она также была озвучена во время выступлений сегодня в Госдуме. Законопроекты представила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая.
Ирина Яровая: «Вопиющие факты, связанные с тем, когда создаются препятствия движению кареты скорой помощи, когда высказываются угрозы, наносятся телесные повреждения, производится удержание врача. Все это причиняет напрямую вред двум субъектам: врачу, который не имеет возможность оказать профессиональную помощь, и пациенту, который ждет эту помощь».
Депутаты в кулуарах напомнили, что подобные инициативы выдвигались и ранее. Но в целом все фракции готовы поддерживать этот пакет законопроектов.
Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме: «Наша фракция, как я уже сказал, несмотря на то, что аналогичный проект вносили, будет поддерживать этот законопроект, который подготовили коллеги из фракции „Единая Россия“, потому что нам главное, чтобы дело было полезным для наших медицинских работников».
Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР: «Открываем Интернет, читаем заголовки: „Пьяные пациенты избили врача скорой помощи“, очередной недоумок глумился, не пропустил машину скорой помощи. Стояли, выясняли кто прав, кто виноват, умер пациент. Пошла какая-то мода демонстрировать изъяны своего поведения и безумие свое, но при этом мы видим, что страдают люди и даже умирают».
Пакет законопроектов был принят в первом чтении. Он предусматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений. Впервые вводится статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», речь идет об удержании врачей, угрозах их жизни и здоровью, создании препятствий по доступу к больному.
Если воспрепятствование приводит к нанесению вреда здоровью пациента средней тяжести, то виновному грозит штраф до 40 тысяч рублей и исправительные работы до года. А в случае смерти пациента или тяжелого вреда здоровью, предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
В менее опасных случаях назначается штраф в 4–5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, впервые вводится наказание для автомобилистов, которые не пропускают машины скорой. Предусмотрено лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
Ирина Яровая: «Вопиющие факты, связанные с тем, когда создаются препятствия движению кареты скорой помощи, когда высказываются угрозы, наносятся телесные повреждения, производится удержание врача. Все это причиняет напрямую вред двум субъектам: врачу, который не имеет возможность оказать профессиональную помощь, и пациенту, который ждет эту помощь».
Депутаты в кулуарах напомнили, что подобные инициативы выдвигались и ранее. Но в целом все фракции готовы поддерживать этот пакет законопроектов.
Сергей Миронов, руководитель фракции «Справедливая Россия» в Госдуме: «Наша фракция, как я уже сказал, несмотря на то, что аналогичный проект вносили, будет поддерживать этот законопроект, который подготовили коллеги из фракции „Единая Россия“, потому что нам главное, чтобы дело было полезным для наших медицинских работников».
Ярослав Нилов, заместитель руководителя фракции ЛДПР: «Открываем Интернет, читаем заголовки: „Пьяные пациенты избили врача скорой помощи“, очередной недоумок глумился, не пропустил машину скорой помощи. Стояли, выясняли кто прав, кто виноват, умер пациент. Пошла какая-то мода демонстрировать изъяны своего поведения и безумие свое, но при этом мы видим, что страдают люди и даже умирают».
Пакет законопроектов был принят в первом чтении. Он предусматривает поправки в Уголовный кодекс и Кодекс административных правонарушений. Впервые вводится статья «Воспрепятствование оказанию медицинской помощи», речь идет об удержании врачей, угрозах их жизни и здоровью, создании препятствий по доступу к больному.
Если воспрепятствование приводит к нанесению вреда здоровью пациента средней тяжести, то виновному грозит штраф до 40 тысяч рублей и исправительные работы до года. А в случае смерти пациента или тяжелого вреда здоровью, предусмотрено наказание до четырех лет лишения свободы.
В менее опасных случаях назначается штраф в 4–5 тысяч рублей или административный арест до 15 суток. Кроме того, впервые вводится наказание для автомобилистов, которые не пропускают машины скорой. Предусмотрено лишение водительских прав до двух лет и штраф в 30 тысяч рублей.
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