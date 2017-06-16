Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказаниях за блокирование скорых

Депутаты Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов, предусматривающий наказания за нападение на врачей из бригад скорой помощи и препятствование их работе.
Пакет законопроектов, который призван защитить медработников скорых и их пациентов, был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. В работе над этими документами также участвовала министр здравоохранения Вероника Скворцова.
Данный пакет законопроектов был одобрен Верховным судом РФ и правительством. Законопроекты устанавливают два вида ответственности за препятствование работе скорых: уголовную и административную.
Под действие этих законопроектов попадают случаи, когда врачей удерживают путем угроз или создают различные препятствия по пути к пациенту.
Первый законопроект в этом пакете предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Если препятствование работе врачей привело к причинению средней тяжести вреда здоровью пациента, то устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до года или ареста до четырех месяцев.
Если же из-за препятствования работе медиков скорой помощи пациент скончался или получил тяжкий вред здоровью, то виновному грозит наказание в виде принудительных работ до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или реальное лишение свободы до четырех лет также с лишением права занимать ряд должностей на три года.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством медикам скорых — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Второй законопроект в этом пакете предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За воспрепятствование работе медиков по оказанию помощи, «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», вводится штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Предусматривается и наказание для водителей за блокирование машин скорых — штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
резонансных случаев, когда автомобилисты отказывались пропускать скорые или блокировали их. В результате в Госдуме решили принять дополнительные меры для защиты медиков.
Данный пакет законопроектов был одобрен Верховным судом РФ и правительством. Законопроекты устанавливают два вида ответственности за препятствование работе скорых: уголовную и административную.
Под действие этих законопроектов попадают случаи, когда врачей удерживают путем угроз или создают различные препятствия по пути к пациенту.
Первый законопроект в этом пакете предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Если препятствование работе врачей привело к причинению средней тяжести вреда здоровью пациента, то устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до года или ареста до четырех месяцев.
Если же из-за препятствования работе медиков скорой помощи пациент скончался или получил тяжкий вред здоровью, то виновному грозит наказание в виде принудительных работ до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или реальное лишение свободы до четырех лет также с лишением права занимать ряд должностей на три года.
Кроме того, вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством медикам скорых — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.
Второй законопроект в этом пакете предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За воспрепятствование работе медиков по оказанию помощи, «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», вводится штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Предусматривается и наказание для водителей за блокирование машин скорых — штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.
резонансных случаев, когда автомобилисты отказывались пропускать скорые или блокировали их. В результате в Госдуме решили принять дополнительные меры для защиты медиков.
Комментарии