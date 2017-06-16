ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.06, 13:43

    Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказаниях за блокирование скорых

    комментировать

    Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказаниях за блокирование скорых

    Госдума приняла в первом чтении законопроекты о наказаниях за блокирование скорых

    Депутаты Госдумы в первом чтении приняли пакет законопроектов, предусматривающий наказания за нападение на врачей из бригад скорой помощи и препятствование их работе.

    Пакет законопроектов, который призван защитить медработников скорых и их пациентов, был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой и главой думского комитета по охране здоровья Дмитрием Морозовым. В работе над этими документами также участвовала министр здравоохранения Вероника Скворцова.

    Данный пакет законопроектов был одобрен Верховным судом РФ и правительством. Законопроекты устанавливают два вида ответственности за препятствование работе скорых: уголовную и административную.

    Под действие этих законопроектов попадают случаи, когда врачей удерживают путем угроз или создают различные препятствия по пути к пациенту.

    Первый законопроект в этом пакете предлагает дополнить Уголовный кодекс новой статьей. Если препятствование работе врачей привело к причинению средней тяжести вреда здоровью пациента, то устанавливается наказание в виде штрафа в размере до 40 тысяч рублей, обязательных работ до 360 часов, исправительных работ на срок до года или ареста до четырех месяцев.

    Если же из-за препятствования работе медиков скорой помощи пациент скончался или получил тяжкий вред здоровью, то виновному грозит наказание в виде принудительных работ до четырех лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет или реальное лишение свободы до четырех лет также с лишением права занимать ряд должностей на три года.

    Кроме того, вводится уголовная ответственность за причинение легкого вреда здоровью и угрозу убийством медикам скорых — принудительные работы до пяти лет или лишение свободы на срок до пяти лет.

    Второй законопроект в этом пакете предусматривает внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях РФ. За воспрепятствование работе медиков по оказанию помощи, «если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния», вводится штраф в размере от четырех до пяти тысяч рублей или арест до 15 суток. Предусматривается и наказание для водителей за блокирование машин скорых — штраф в 30 тысяч рублей и лишение водительских прав на срок от полутора до двух лет.

    Напомним, что в этом году произошел ряд резонансных случаев, когда автомобилисты отказывались пропускать скорые или блокировали их. В результате в Госдуме решили принять дополнительные меры для защиты медиков.

    Новости по теме

    Конфликты со скорыми на дорогах

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    НТВ в социальных сетях

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru