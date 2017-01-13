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  • 13.01, 07:21

Блокировавшая скорую жительница Камчатки удалила аккаунты в соцсетях

3 комментария

Блокировавшая скорую жительница Камчатки удалила аккаунты в соцсетях

Блокировавшая скорую жительница Камчатки удалила аккаунты в соцсетях

Правоохранители установили личности водителя и пассажира иномарки, которые не пустили скорую к умирающему мужчине.

Как сообщает РИА Новости, за рулем машины находилась 30-летняя Ульяна Лобанова, которая является членом участковой избирательной комиссии Петропавловска-Камчатского. Пассажиром, конфликтовавшим с медиками, был ее муж, директор местной турфирмы.

Аккаунты Лобановой и ее супруга в соцсетях удалены, телефоны отключены. В группе турфирмы жители Камчатки пишут гневные комментарии в адрес руководителя.

Тем временем брат умершего юноши сообщил, что не планирует судиться с водителем иномарки, и пожелал ей и ее пассажиру здоровья.

Денис Ахара: «Обращаюсь к мужчине и женщине, которые не пропускали скорую к дому на Циолковского, 30. Хочу сообщить вам, что мальчик умер, скорая не успела. Требовать от вас ничего не собираемся, нашего брата это не вернет. Но хочу пожелать вам крепкого здоровья. И чтобы вам никогда не приходилось вызывать скорую помощь».

По словам Дениса, сейчас родственники Григория Ахары готовятся к похоронам.

Напомним, история из Петропавловска-Камчатского вызвала широкий резонанс по всей стране. Водитель иномарки не пускала скорую к умирающему пациенту, который в итоге не дождался помощи.

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