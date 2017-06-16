«Беспредел и абсурд»: Мизулина прокомментировала ДТП в Балашихе с участием «пьяного» ребенка

Сенатор Елена Мизулина считает абсурдной и будет отслеживать развитие ситуации вокруг ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб якобы пьяный шестилетний ребенок.
Елена Мизулина: «Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд. Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?».
Так она прокомментировала информацию о том, что в конце апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП женщина заявила, что мальчик был пьян, а на днях специалисты обнародовали экспертное заключение о том, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, это соответствует почти бутылке водки.
Так она прокомментировала информацию о том, что в конце апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП женщина заявила, что мальчик был пьян, а на днях специалисты обнародовали экспертное заключение о том, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, это соответствует почти бутылке водки.
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