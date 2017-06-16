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  • 16.06, 12:12

    «Беспредел и абсурд»: Мизулина прокомментировала ДТП в Балашихе с участием «пьяного» ребенка

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    «Беспредел и абсурд»: Мизулина прокомментировала ДТП в Балашихе с участием «пьяного» ребенка

    «Беспредел и абсурд»: Мизулина прокомментировала ДТП в Балашихе с участием «пьяного» ребенка

    Сенатор Елена Мизулина считает абсурдной и будет отслеживать развитие ситуации вокруг ДТП в подмосковной Балашихе, в результате которого погиб якобы пьяный шестилетний ребенок.

    Елена Мизулина: «Я буду следить за развитием ситуации. Все, что происходит сейчас на наших глазах, — полнейший беспредел и абсурд. Мальчика уже не вернуть, а добрую память о нем пытаются опорочить. Я не верю в то, что ребенок мог быть пьян. И как это влияет на доказанный факт наезда на ребенка? Получается, что пьяного можно сбить?».

    Так она прокомментировала информацию о том, что в конце апреля в Балашихе 31-летняя местная жительница, управляя автомобилем Hyundai Solaris, нарушила правила дорожного движения и насмерть сбила шестилетнего мальчика. Сразу после ДТП женщина заявила, что мальчик был пьян, а на днях специалисты обнародовали экспертное заключение о том, что у ребенка было обнаружено 2,7 промилле алкоголя в крови, это соответствует почти бутылке водки.

    Елена Мизулина: «Насколько мне известно, Следственный комитет РФ намерен забрать у полиции расследование этого дела. Это правильное решение. Если выяснится, что сотрудники полиции совершили подлог, то это — очень серьезное уголовное преступление, связанное с фальсификацией материалов уголовного дела. Это коррупция. И виновные должны будут понести наказание».

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