Володин предложил привлечь россиян к обсуждению текста присяги при получении гражданства РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин предлагает привлечь граждан к составлению текста присяги, которую будут приносить при вступлении в российское гражданство.
Спикер Госдумы считает нужным вынести текст присяги на общественное обсуждение.
Вячеслав Володин: «В любом случае нам важно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшее и, может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести как норму закона».
С таким предложением председатель нижней палаты парламента выступил на сегодняшнем заседании, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что принятие присяги, которую будут приносить при вступлении в гражданство РФ, это ответственный шаг.
Между тем глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал депутатам о ходе работы над текстом присяги. Он сообщил, что накануне состоялась встреча рабочей группы в расширенном составе. На заседании обсуждались принципы, на которых должна быть основана присяга.
Павел Крашенинников: «Какие принципы. Первый — это личный характер присяги, кандидат на получение российского гражданства должен приносить такую присягу лично. Второй принцип — принцип добровольности, это его выбор, который при наличии всех юридических оснований дает ему возможность вступления в российское гражданство».
Третий — принцип публичности принесения присяги, чтобы это мероприятие не становилось рутинной бюрократической процедурой. Во время ее принесения должны присутствовать представители исполнительной и законодательной власти. Четвертый принцип — торжественность мероприятия. Принесение присяги должно проходить на фоне государственных символов. Пятый — лаконичность и ясность текста присяги.
Павел Крашенинников: «Шестой принцип — это правовой характер последствий принесения присяги. Сама присяга должна быть юридическим фактом, после принесения которой возникают права и обязанности, совокупность таких прав и обязанностей гражданина РФ как внутри страны, так и за ее пределами».
По его словам, уже есть 23 варианта присяги. Они поступают в комитет от депутатов и обычных граждан. Крашенинников рассчитывает, что текст присяги будет подготовлен и принят в качестве поправки в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии.
предложил подумать о введении церемонии принесения клятвы или присяги при вступлении в российское гражданство. Спикер Госдумы в ответ пообещал проработать этот вопрос и изучить международный опыт.
Вячеслав Володин: «В любом случае нам важно будет обсудить все варианты, а затем выбрать лучшее и, может быть, даже провести такое обсуждение с участием населения, чтобы понять, какой текст нам будет правильным внести как норму закона».
С таким предложением председатель нижней палаты парламента выступил на сегодняшнем заседании, передает «Интерфакс». Он подчеркнул, что принятие присяги, которую будут приносить при вступлении в гражданство РФ, это ответственный шаг.
Между тем глава профильного комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал депутатам о ходе работы над текстом присяги. Он сообщил, что накануне состоялась встреча рабочей группы в расширенном составе. На заседании обсуждались принципы, на которых должна быть основана присяга.
Павел Крашенинников: «Какие принципы. Первый — это личный характер присяги, кандидат на получение российского гражданства должен приносить такую присягу лично. Второй принцип — принцип добровольности, это его выбор, который при наличии всех юридических оснований дает ему возможность вступления в российское гражданство».
Третий — принцип публичности принесения присяги, чтобы это мероприятие не становилось рутинной бюрократической процедурой. Во время ее принесения должны присутствовать представители исполнительной и законодательной власти. Четвертый принцип — торжественность мероприятия. Принесение присяги должно проходить на фоне государственных символов. Пятый — лаконичность и ясность текста присяги.
Павел Крашенинников: «Шестой принцип — это правовой характер последствий принесения присяги. Сама присяга должна быть юридическим фактом, после принесения которой возникают права и обязанности, совокупность таких прав и обязанностей гражданина РФ как внутри страны, так и за ее пределами».
По его словам, уже есть 23 варианта присяги. Они поступают в комитет от депутатов и обычных граждан. Крашенинников рассчитывает, что текст присяги будет подготовлен и принят в качестве поправки в закон о гражданстве РФ до конца весенней сессии.
предложил подумать о введении церемонии принесения клятвы или присяги при вступлении в российское гражданство. Спикер Госдумы в ответ пообещал проработать этот вопрос и изучить международный опыт.
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