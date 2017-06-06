Путин предложил приносить клятву при получении российского гражданства

Президент РФ на встрече с председателем Госдумы выдвинул предложение, чтобы новые граждане РФ приносили клятву или присягу.
Владимир Путин: «У нас, когда люди в армию приходят, присягу произносят. Но когда человек вступает в гражданство нашей страны, то здесь тоже можно было бы подумать и взять опыт некоторых зарубежных государств, когда есть клятва, присяга, другой торжественный акт, которым человек подтверждает свое намерение стать гражданином нашей страны, соблюдать ее законы, традиции, уважать эти традиции, историю и так далее».
Президент попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина вместе с депутатами продумать эту возможность, передает «Интерфакс». Сам председатель нижней палаты парламента в свою очередь заявил, что будет изучен международный опыт в этом вопросе.
Вячеслав Володин: «Исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином РФ, понимал ответственность этого решения».
Также на встрече президент заявил, что поддерживает предложение внести законопроект, который предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства человеку, если тот будет осужден за терроризм. Но по вопросу о процедуре лишения гражданства, как отметил глава государства, необходимо проконсультироваться с Конституционным судом.
Владимир Путин: «Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. Мы с вами уже говорили об этом, поэтому эта инициатива неожиданной для меня не является».
Володин между тем отметил, что все фракции едины во мнении о необходимости внесении поправки, которая позволяла бы лишать гражданства террористов, которые ранее получили гражданство РФ.
Президент попросил спикера Госдумы Вячеслава Володина вместе с депутатами продумать эту возможность, передает «Интерфакс». Сам председатель нижней палаты парламента в свою очередь заявил, что будет изучен международный опыт в этом вопросе.
Вячеслав Володин: «Исходя из международного опыта и уже наших традиций, предложим вам текст присяги, клятвы на верность нашей стране с тем, чтобы гражданин, который получает гражданство, становится гражданином РФ, понимал ответственность этого решения».
Также на встрече президент заявил, что поддерживает предложение внести законопроект, который предусматривает отмену решения о предоставлении гражданства человеку, если тот будет осужден за терроризм. Но по вопросу о процедуре лишения гражданства, как отметил глава государства, необходимо проконсультироваться с Конституционным судом.
Владимир Путин: «Нужно проконсультироваться с Конституционным судом, конечно. Но я в целом разделяю такую позицию. Мы с вами уже говорили об этом, поэтому эта инициатива неожиданной для меня не является».
Володин между тем отметил, что все фракции едины во мнении о необходимости внесении поправки, которая позволяла бы лишать гражданства террористов, которые ранее получили гражданство РФ.
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