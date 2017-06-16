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  • 16.06, 12:11
    На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запустили инновационную установку. Ярославская область, заводы и фабрики, инновации, нефть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запустили инновационную установку

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    На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запустили инновационную установку

    На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запустили инновационную установку

    На Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запустили инновационную установку

      В России сделан серьезный шаг в сторону импортозамещения в области энергетики. На нефтеперерабатывающем заводе в Ярославской области запустили линию по производству базовых масел III группы — они, например, используются при выпуске моторных масел. Сейчас для этого в основном покупают импортное сырье.

      Всего несколько секунд — и давление в реакторном блоке достигает необходимого уровня. Это значит, что новая установка на Ярославском нефтеперерабатывающем заводе запущена. Внутри блоков уже есть первые капли масла — базового, III группы, самого высокого качества с наибольшей степенью очистки. Его используют в нефтедобывающей и автомобильной промышленности, в машиностроении и авиации.

      Николай Карпов, генеральный директор завода «Славнефть-ЯНОС»: «Совместно с проектом мы начали закупать оборудование. И после закупки оборудования уже начали параллельно вести стройку. У нас этап строительства составил буквально два года, то есть в 2015 году начали, как планировали, в марте 2017-го закончили».

      Низкое содержание серы, азота, высокая вязкость. Продукция, выпускаемая в Ярославле, как обещают, ни в чем не уступит своим зарубежным конкурентам.

      Начало работы этой установки — грандиозное событие не только в масштабах одного завода, но и всей страны. Ведь теперь на предприятии будут производить то, что раньше покупали за границей. А это как минимум экономия. И важный шаг в направлении импортозамещения.

      Управление огромной установкой происходит в небольшой комнате. Оператор за пультом, еще четыре человека находятся на объекте, каждый отвечает за конкретный блок.

      Дмитрий Ивойлов, старший оператор установки: «Все, конечно, довольны, счастливы, что наконец-то мы пустили. Наконец-то она работает. И наконец-то мы начали выводить готовую продукцию».

      Мощность установки — 100 тысяч тонн в год. 5,5 миллиардов инвестиций окупятся быстро, спрос на продукцию постоянно растет. Завод в Ярославле — совместное предприятие «Газпром нефти» и «Роснефти» — первый в стране, который теперь выпускает высокотехнологичные базовые масла сразу четырех видов.

      Пётр Дегтярёв, директор дирекции нефтепереработки ПАО «Газпром нефть»: «Компания „Газпром нефть“ поставляет более чем в 50 стран свою продукцию. И мы намерены данными базовыми маслами заместить все те импортные компоненты, которые сегодня мы применяем. Также данная установка поможем нам получить масляную основу для производства буровых растворов».

      Александр Романов, вице-президент ПАО «НК „Роснефть“» по нефтепереработке и нефтехимии: «100 тысяч — это достаточно большой объем, который позволит вытеснить такие известные бренды как Exon Mobil, BP и нарастить наше производство».

      Задача на ближайший год — заместить на отечественном рынке 40% импортной продукции, которую используют для получения высококачественных синтетических моторных масел. К 2025 году показатель доведут до 70%. Заказы есть, новое производство запущено под дождем. На заводе говорят, что это хорошая примета.

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