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  • 16.06, 10:41

    В центре Москвы нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет

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    В центре Москвы нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет

    В центре Москвы нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет

    В центре Москвы нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет
  • Фото: mos.ru

    • Во время работ по программе «Моя улица» археологи нашли в центре Москвы артефакты, возраст которых может достигать 9 тысяч лет.

    Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, на Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Сообщается, что они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.

    Древние люди использовали резец для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней, его относят к эпохе неолита (V-III тысячелетия до нашей эры).

    Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы: «Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева».

    Еще один найденный артефакт каменного века, фрагмент концевого скребка, относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его в быту и хозяйстве — например, для работы со шкурами животных.

    Сейчас найденные артефакты изучают специалисты. В будущем, по словам Емельянова, находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.

    Археологический контроль ведется на всех строительных площадках «Моей улицы», отмечается в сообщении. В предыдущие годы были найдены более тысячи артефактов, а в этом году зафиксированы уже сотни находок.

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