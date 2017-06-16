В центре Москвы нашли артефакты возрастом 9 тысяч лет

Во время работ по программе «Моя улица» археологи нашли в центре Москвы артефакты, возраст которых может достигать 9 тысяч лет.
Как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы, на Сретенке нашли кремниевый резец эпохи неолита, а на Покровском бульваре — скребок эпохи мезолита. Сообщается, что они могли попасть в более поздние культурные слои во время земляных работ, которые проводились 400–500 лет назад.
Древние люди использовали резец для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней, его относят к эпохе неолита (V-III тысячелетия до нашей эры).
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы: «Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева».
Еще один найденный артефакт каменного века, фрагмент концевого скребка, относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его в быту и хозяйстве — например, для работы со шкурами животных.
Сейчас найденные артефакты изучают специалисты. В будущем, по словам Емельянова, находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.
Археологический контроль ведется на всех строительных площадках «Моей улицы», отмечается в сообщении. В предыдущие годы были найдены более тысячи артефактов, а в этом году зафиксированы уже сотни находок.
Древние люди использовали резец для обработки костей, кожи, рогов и некоторых пород камней, его относят к эпохе неолита (V-III тысячелетия до нашей эры).
Алексей Емельянов, руководитель департамента культурного наследия Москвы: «Резец является одним из универсальных орудий труда древнего человека. Он сохранился полностью, включая черешок с боковыми симметричными углублениями для крепления рукояти из кости, рога или дерева».
Еще один найденный артефакт каменного века, фрагмент концевого скребка, относится к более древнему периоду — мезолиту (VII тысячелетие до нашей эры). Скребок был сделан из удлиненной пластинки камня с заостренным лезвием на конце. Древние люди могли использовать его в быту и хозяйстве — например, для работы со шкурами животных.
Сейчас найденные артефакты изучают специалисты. В будущем, по словам Емельянова, находки могут быть переданы в музей или экспонироваться на временных выставках, посвященных археологии Москвы.
Археологический контроль ведется на всех строительных площадках «Моей улицы», отмечается в сообщении. В предыдущие годы были найдены более тысячи артефактов, а в этом году зафиксированы уже сотни находок.
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