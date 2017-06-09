Артефакты эпохи неолита нашли в центре Москвы

Древние резцы, дротики и каменные топоры обнаружены во время работ на улице Сретенка в центре столицы.
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Как рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашёв, находки относятся к эпохе неолита, то есть к V-VII тысячелетию до нашей эры.
Леонид Кондрашёв, главный археолог Москвы: «Древние люди выбирали этот район, там, где сейчас находится улица Сретенка, для своего местопребывания. Я думаю, что находки резцов и дротиков, а также каменных топоров важны для понимания Москвы».
Также Кондрашёв сообщил, что в ходе реализации программы «Моя улица» на Сретенке нашли подвеску X-XII века нашей эры, множество оторванных пуговиц и предметы, относящиеся к событиям 1812 года, — шомпольные трубки и пули, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что во время работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в центре Москвы нашли фундаменты четырех церквей, которые были построены в XVI-XVII веках и снесены в
1920–1930-е.
Леонид Кондрашёв, главный археолог Москвы: «Древние люди выбирали этот район, там, где сейчас находится улица Сретенка, для своего местопребывания. Я думаю, что находки резцов и дротиков, а также каменных топоров важны для понимания Москвы».
Также Кондрашёв сообщил, что в ходе реализации программы «Моя улица» на Сретенке нашли подвеску X-XII века нашей эры, множество оторванных пуговиц и предметы, относящиеся к событиям 1812 года, — шомпольные трубки и пули, передает РИА Новости.
Ранее сегодня стало известно, что во время работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в центре Москвы нашли фундаменты четырех церквей, которые были построены в XVI-XVII веках и снесены в
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