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  • 09.06, 19:39

    Артефакты эпохи неолита нашли в центре Москвы

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    Артефакты эпохи неолита нашли в центре Москвы

    Артефакты эпохи неолита нашли в центре Москвы

    Древние резцы, дротики и каменные топоры обнаружены во время работ на улице Сретенка в центре столицы.

    Как рассказал главный археолог Москвы Леонид Кондрашёв, находки относятся к эпохе неолита, то есть к V-VII тысячелетию до нашей эры.

    Леонид Кондрашёв, главный археолог Москвы: «Древние люди выбирали этот район, там, где сейчас находится улица Сретенка, для своего местопребывания. Я думаю, что находки резцов и дротиков, а также каменных топоров важны для понимания Москвы».

    Также Кондрашёв сообщил, что в ходе реализации программы «Моя улица» на Сретенке нашли подвеску X-XII века нашей эры, множество оторванных пуговиц и предметы, относящиеся к событиям 1812 года, — шомпольные трубки и пули, передает РИА Новости.

    Ранее сегодня стало известно, что во время работ по замене коммуникаций по программе «Моя улица» в центре Москвы нашли фундаменты четырех церквей, которые были построены в XVI-XVII веках и снесены в 1920–1930-е.

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