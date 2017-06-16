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  • 16.06, 07:40

    В Петербурге нашли пропавшую с младенцем женщину, ребенок погиб

    2 комментария

    В Петербурге нашли пропавшую с младенцем женщину, ребенок погиб

    В Петербурге нашли пропавшую с младенцем женщину, ребенок погиб

    По сведениям СМИ, поисковая операция в Приморском районе Петербурга завершена. Исчезнувшую накануне вместе со своей месячной внучкой женщину нашли без сознания. Ребенок погиб.

    Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Петербурга, пропавшую накануне во время прогулки с внучкой в лесопарке женщину нашли в невменяемом состоянии. Ребенок погиб. Предположительно, речь идет о насильственной смерти.

    Женщина была обнаружена на расстоянии примерно двух километров от того места, где накануне обнаружили пустую коляску. 53-летняя жительница Петербурга госпитализирована с переохлаждением и сильной кровопотерей.

    По предварительной версии, женщина пыталась покончить с собой, перерезав себе вены. Что стало причиной гибели месячного младенца, установят следователи. Официальных комментариев о ходе следствия пока нет.

    Напомним, в четверг в полицию Приморского района Петербурга обратился отец девочки, который сообщил, что теща ушла днем на прогулку в район Юнтоловского парка с месячной внучкой в коляске и исчезла. В поисковой операции, которая велась всю ночь, были задействованы более 400 человек и 27 единиц техники, включая беспилотники. Была обнаружена пустая детская коляска.

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