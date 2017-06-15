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  • 16.06, 00:04

    Женщина с грудным младенцем исчезли в лесопарке Петербурга

    1 комментарий

    Женщина с грудным младенцем исчезли в лесопарке Петербурга

    Женщина с грудным младенцем исчезли в лесопарке Петербурга

    В Приморском районе Петербурга идет поисковая операция. Женщина не вернулась с прогулки со своей внучкой, которой исполнился 1 месяц.

    Полиция и спасатели проводят поисковую операцию на территории Юнтоловского заказника, где днем пропали женщина и ее внучка. Коляску, в которой находился грудной ребенок, обнаружили пустой.

    Сообщение ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области: «Вечером в полицию Приморского района обратился мужчина и сообщил, что его теща с месячной внучкой, его дочерью, пропала во время прогулки в районе Юнтоловского парка. Проводятся розыскные мероприятия, была обнаружена пустая коляска».

    В МЧС сообщили, что к поисковой операции подключены более 400 человек личного состава и 27 единиц техники, включая беспилотники.

    Природный заповедник Юнтоловский заказник занимает площадь 976 гектаров, на его территории есть озеро, болото и несколько рек, напоминает ТАСС.

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