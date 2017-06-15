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  • 15.06, 21:02
    Криштиану Роналду покорил Казань. Казань, Роналду, футбол. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Криштиану Роналду покорил Казань

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    Криштиану Роналду покорил Казань

    Криштиану Роналду покорил Казань

    Криштиану Роналду покорил Казань

      Российская сборная по футболу прилетела в Санкт-Петербург, где матчем против Новой Зеландии открывается Кубок конфедераций. А португальцы сегодня разогревались в Казани. По-настоящему же горячо стало, когда перед болельщиками появился Криштиану Роналду.

      Любоваться на себя любимого Криштиану Роналду теперь может даже из гостиничного номера. Накануне приезда звезды футбола к соседнему зданию подогнали автовышку, и напротив его окон появилась нескромное граффити — подмигивающий Роналду высотой с трехэтажный дом. Говорят, местные власти постарались.

      Футбольная вахта у гостиницы, где живет португальская сборная, с утра до вечера. И все — с одной целью. Увидеть португальского форварда.

      Португальцы прилетели накануне ночью. Несмотря на поздний час, в аэропорту была толпа встречающих. Перед гостиницей то же самое. Вместо хлеб-соли — девушки с татарским лакомством чак-чак.

      Соперники — сборная Мексики, прибыли несколькими днями раньше. И уже провели в Казани несколько тренировок. Сейчас команды живут в разных гостиницах, в двух кварталах друг от друга, готовясь встретится в футбольной битве уже в эти выходные.

      Иностранные болельщики, которые также прилетели вместе с любимыми командами уже успели погулять по Казани и отведать татарской кухни.

      Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.

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