Криштиану Роналду покорил Казань

Российская сборная по футболу прилетела в
Санкт-Петербург, где матчем против Новой Зеландии открывается Кубок конфедераций. А португальцы сегодня разогревались в Казани. По-настоящему же горячо стало, когда перед болельщиками появился Криштиану Роналду.
Любоваться на себя любимого Криштиану Роналду теперь может даже из гостиничного номера. Накануне приезда звезды футбола к соседнему зданию подогнали автовышку, и напротив его окон появилась нескромное граффити — подмигивающий Роналду высотой с трехэтажный дом. Говорят, местные власти постарались.
Футбольная вахта у гостиницы, где живет португальская сборная, с утра до вечера. И все — с одной целью. Увидеть португальского форварда.
Португальцы прилетели накануне ночью. Несмотря на поздний час, в аэропорту была толпа встречающих. Перед гостиницей то же самое. Вместо хлеб-соли — девушки с татарским лакомством чак-чак.
Соперники — сборная Мексики, прибыли несколькими днями раньше. И уже провели в Казани несколько тренировок. Сейчас команды живут в разных гостиницах, в двух кварталах друг от друга, готовясь встретится в футбольной битве уже в эти выходные.
Иностранные болельщики, которые также прилетели вместе с любимыми командами уже успели погулять по Казани и отведать татарской кухни.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.
Футбольная вахта у гостиницы, где живет португальская сборная, с утра до вечера. И все — с одной целью. Увидеть португальского форварда.
Португальцы прилетели накануне ночью. Несмотря на поздний час, в аэропорту была толпа встречающих. Перед гостиницей то же самое. Вместо хлеб-соли — девушки с татарским лакомством чак-чак.
Соперники — сборная Мексики, прибыли несколькими днями раньше. И уже провели в Казани несколько тренировок. Сейчас команды живут в разных гостиницах, в двух кварталах друг от друга, готовясь встретится в футбольной битве уже в эти выходные.
Иностранные болельщики, которые также прилетели вместе с любимыми командами уже успели погулять по Казани и отведать татарской кухни.
Подробности — в репортаже корреспондента НТВ Михаила Чернова.
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