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  • 15.06, 22:34
    Директором Исаакиевского собора стал верующий искусствовед Юрий Мудров. РПЦ, Санкт-Петербург, выставки и музеи, назначения и отставки, памятники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Директором Исаакиевского собора стал верующий искусствовед Юрий Мудров

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    Директором Исаакиевского собора стал верующий искусствовед Юрий Мудров

    Директором Исаакиевского собора стал верующий искусствовед Юрий Мудров

      Сегодня стало известно имя нового руководителя ГМП «Исаакиевский собор».

      На должность директора Исаакия назначен искусствовед Юрий Мудров. Сообщается, что решение принято в петербургском комитете по культуре. Якобы Мудров уже приступил к исполнению обязанностей.

      У него уже есть руководящий опыт в сфере искусства и просветительской деятельности. Мудров занимал посты в музеях-заповедниках Ораниенбаума и Павловска, а также в музее истории религии. На сайте петербургского союза художников коллеги отзываются о нем как о религиозном человеке.

      Напомним: после увольнения Николая Бурова должность директора Исаакия была отдана детской писательнице Ираде Вовненко, занимавшей пост директора музея по связям с общественностью. Однако спустя два дня в СМИ появилась информация, что руководящую должность по поручению из Смольного должны передать мужчине.

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