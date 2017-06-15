Директором Исаакиевского собора стал верующий искусствовед Юрий Мудров

Сегодня стало известно имя нового руководителя ГМП «Исаакиевский собор».
На должность директора Исаакия назначен искусствовед Юрий Мудров. Сообщается, что решение принято в петербургском комитете по культуре. Якобы Мудров уже приступил к исполнению обязанностей.
У него уже есть руководящий опыт в сфере искусства и просветительской деятельности. Мудров занимал посты в музеях-заповедниках Ораниенбаума и Павловска, а также в музее истории религии. На сайте петербургского союза художников коллеги отзываются о нем как о религиозном человеке.
Напомним: после увольнения Николая Бурова должность директора Исаакия была отдана детской писательнице Ираде Вовненко, занимавшей пост директора музея по связям с общественностью. Однако спустя два дня в СМИ появилась информация, что руководящую должность по поручению из Смольного должны передать мужчине.
У него уже есть руководящий опыт в сфере искусства и просветительской деятельности. Мудров занимал посты в музеях-заповедниках Ораниенбаума и Павловска, а также в музее истории религии. На сайте петербургского союза художников коллеги отзываются о нем как о религиозном человеке.
Напомним: после увольнения Николая Бурова должность директора Исаакия была отдана детской писательнице Ираде Вовненко, занимавшей пост директора музея по связям с общественностью. Однако спустя два дня в СМИ появилась информация, что руководящую должность по поручению из Смольного должны передать мужчине.
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