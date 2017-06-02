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  • 03.06, 04:30

    Исаакиевский собор не ищет нового директора вместо Вовненко

    1 комментарий

    Исаакиевский собор не ищет нового директора вместо Вовненко

    Исаакиевский собор не ищет нового директора вместо Вовненко

    Государственный музей-памятник «Исаакиевский собор» опроверг информацию о поиске нового руководителя.

    Сегодня петербургские СМИ писали о том, что губернатор Георгий Полтавченко распорядился подобрать кандидата на должность директора Исаакиевского собора вместо Ирады Вовненко.

    Детскую писательницу назначили на эту должность 31 мая. Журналисты сообщали, что якобы в Смольном посчитали: Исаакием «может руководить только мужчина». Однако пресс-секретарь губернатора Петербурга опроверг эту информацию.

    В свою очередь сама Вовненко в интервью РИА Новости сказала, что покидает пост по собственному желанию и «очень счастлива от этого». При этом в пресс-службе ГМП «Исаакиевский собор» сказали, что информация об увольнении Вовненко не соответствует действительности. Отметим, что ранее Ирада Вовненко занимала должность заместителя директора музея по связям с общественностью.

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