В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае

В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в детском саду на востоке Китая.
На кадрах ролика видна вспышка, а затем — огненное облако, которое быстро поднимается в воздух. В момент взрыва прохожие в панике разбегаются в разные стороны.
Ранее сообщалось, что в здании детского сада города Фэнсянь в провинции Цзянсу прогремел взрыв. Трагедия случилась в 16:50 по местному времени, когда родители забирали малышей из сада. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам.
Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.
Ранее сообщалось, что в здании детского сада города Фэнсянь в провинции Цзянсу прогремел взрыв. Трагедия случилась в 16:50 по местному времени, когда родители забирали малышей из сада. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам.
Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.
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