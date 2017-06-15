Сегодня
ТВ-Эфир
Сегодня
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт-Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 15.06, 19:32
    В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае. взрывы, дети и подростки, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае

    комментировать
    • Фото: youtube.com
    В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае

    В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае

    В Сети появилось видео момента взрыва в детском саду в Китае
    • Фото: youtube.com

      • В Сети появилось видео, на котором запечатлен момент взрыва в детском саду на востоке Китая.

      На кадрах ролика видна вспышка, а затем — огненное облако, которое быстро поднимается в воздух. В момент взрыва прохожие в панике разбегаются в разные стороны.

      Ранее сообщалось, что в здании детского сада города Фэнсянь в провинции Цзянсу прогремел взрыв. Трагедия случилась в 16:50 по местному времени, когда родители забирали малышей из сада. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам.

      В результате инцидента погибли как минимум девять человек, в основном женщины и дети. Еще свыше 60 человек пострадали. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

      Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      НТВ в социальных сетях

      ntv.ru

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru