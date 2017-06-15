Взрыв в детском саду в Китае мог произойти из-за утечки газа

Как минимум 9 человек и около 60 пострадали в результате взрыва возле детского сада на востоке Китая.
Взрыв в детском саду города Фэнсянь в провинции Цзянсу произошел, когда родители забирали малышей из садика. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам. Раздался мощный хлопок.
На кадрах с места ЧП, которые появились в Сети, видно, как прохожие пытаются помочь пострадавшим сразу после взрыва. В основном, это, конечно, женщины и дети. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.
На кадрах с места ЧП, которые появились в Сети, видно, как прохожие пытаются помочь пострадавшим сразу после взрыва. В основном, это, конечно, женщины и дети. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.
Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.
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