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  • 15.06, 18:00
    Взрыв в детском саду в Китае мог произойти из-за утечки газа. взрывы, дети и подростки, Китай. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Взрыв в детском саду в Китае мог произойти из-за утечки газа

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    Взрыв в детском саду в Китае мог произойти из-за утечки газа

    Взрыв в детском саду в Китае мог произойти <nobr>из-за</nobr> утечки газа

      Как минимум 9 человек и около 60 пострадали в результате взрыва возле детского сада на востоке Китая.

      Взрыв в детском саду города Фэнсянь в провинции Цзянсу произошел, когда родители забирали малышей из садика. Дети как раз выходили из здания навстречу поджидавшим их родственникам. Раздался мощный хлопок.

      На кадрах с места ЧП, которые появились в Сети, видно, как прохожие пытаются помочь пострадавшим сразу после взрыва. В основном, это, конечно, женщины и дети. Состояние некоторых оценивается как тяжелое.

      Что стало причиной трагедии пока не известно. По некоторым данным, это мог быть взрыв газа.

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