В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых

При взрыве в здании детского сада на востоке Китая погибли по меньшей мере семь детей, более 66 пострадали.
Согласно данным местной полиции, взрыв прогремел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около 17:00 по местному времени.
В ряде китайских СМИ сообщалось, что взрывное устройство сработало у входа в здание детского сада. В результате на земле перед входом в здание лежали десятки человек, среди которых женщины и дети.
Причины взрыва пока не известны. Точных данных о погибших и пострадавших тоже нет. Правоохранители ведут расследование.
Официальных комментариев произошедшего не поступало, передает «Интерфакс».
В ряде китайских СМИ сообщалось, что взрывное устройство сработало у входа в здание детского сада. В результате на земле перед входом в здание лежали десятки человек, среди которых женщины и дети.
Причины взрыва пока не известны. Точных данных о погибших и пострадавших тоже нет. Правоохранители ведут расследование.
Официальных комментариев произошедшего не поступало, передает «Интерфакс».
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