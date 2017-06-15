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  • 15.06, 16:31
    В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых. Китай, взрывы, дети и подростки. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых

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    В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых

    В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых

    В детском саду на востоке Китая прогремел взрыв: 7 погибших, десятки раненых
    • Фото: twitter.com

      • При взрыве в здании детского сада на востоке Китая погибли по меньшей мере семь детей, более 66 пострадали.

      Согласно данным местной полиции, взрыв прогремел в городе Фэнсянь в провинции Цзянсу около 17:00 по местному времени.

      В ряде китайских СМИ сообщалось, что взрывное устройство сработало у входа в здание детского сада. В результате на земле перед входом в здание лежали десятки человек, среди которых женщины и дети.

      Причины взрыва пока не известны. Точных данных о погибших и пострадавших тоже нет. Правоохранители ведут расследование.

      Официальных комментариев произошедшего не поступало, передает «Интерфакс».

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