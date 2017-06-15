В Чечне закрыли дело о поддельном паспорте спортсмена Амриева

Сотрудники правоохранительных органов закрыли уголовное дело об использовании заведомо подложного паспорта против бойца смешанных единоборств Мурада Амриева.
В Грозном вынесено постановление о прекращении уголовного дела, возбужденного по статье «Использование заведомо подложного документа», по которому Амриев проходил в качестве подозреваемого, сообщили ТАСС в МВД Чечни.
Российский боец смешанных единоборств Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов. Он был задержан в Белоруссии и передан России, в ночь на 10 июня спортсмена отпустили из полиции в Грозном под подписку о невыезде.
Российский боец смешанных единоборств Мурад Амриев был объявлен в розыск по запросу чеченских правоохранительных органов. Он был задержан в Белоруссии и передан России, в ночь на 10 июня спортсмена отпустили из полиции в Грозном под подписку о невыезде.
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