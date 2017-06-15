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  • 15.06, 16:31
    Жительница Подмосковья пошла под суд за принуждение 8-летней дочки к сексу. изнасилования, Московская область, педофилия, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Жительница Подмосковья пошла под суд за принуждение 8-летней дочки к сексу

    3 комментария

    Жительница Подмосковья пошла под суд за принуждение 8-летней дочки к сексу

    Жительница Подмосковья пошла под суд за принуждение <nobr>8-летней</nobr> дочки к сексу

      Жительницу подмосковной Балашихи, которая заставляла свою 8-летнюю дочь заниматься сексом за сладости, и ее сожителя привезли в суд.

      Помимо самой женщины, следователи задержали и ее сожителя. Как выяснилось, он вступал в интимные отношения с ребенком. Это подтвердила и бабушка ребенка.

      Елена Звездилина, бабушка: «Я не знаю, честно, чем она занималась, но раз пришла, а они втроем из туалета выходят — папа, дочка и внучка. И что они там делали, я не знаю. Я была ошарашена».

      Сегодня в суде должен решиться вопрос об аресте женщины и ее сожителя.

      Ранее следователи выяснили, что 12 июня подозреваемая привезла девочку в снятую на ночь квартиру в подмосковных Химках. Там мать и ребенок встретились с 42-летним жителем Ярославской области, который надругался над девочкой.

      При этом девочка рассказала, что к связям с мужчинами ее принуждала мать, за что давала ей сладости.

      По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Изнасилование малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». С подозреваемыми проводятся следственные действия.

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