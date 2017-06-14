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  • 14.06, 13:15

    Жительница Подмосковья заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за сладости

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    Жительница Подмосковья заставляла 8-летнюю дочь заниматься сексом за сладости

    Жительница Подмосковья заставляла <nobr>8-летнюю</nobr> дочь заниматься сексом за сладости

    Правоохранители задержали жительницу подмосковной Балашихи, которая принуждала свою маленькую дочь к близости с мужчинами.

    Следователи выяснили, что 12 июня подозреваемая привезла девочку в снятую на ночь квартиру в подмосковных Химках. Там мать и ребенок встретились с 42-летним жителем Ярославской области, который надругался над девочкой.

    При этом девочка рассказала, что к связям с мужчинами ее принуждала мать, за что последняя давала ей сладости.

    По факту произошедшего возбуждено дело по статьям «Изнасилование малолетней» и «Насильственные действия сексуального характера». С подозреваемыми проводятся следственные действия, сообщили в подмосковном управлении СК.

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