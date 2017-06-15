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Прямая линия с Владимиром Путиным
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  • 15.06, 14:59
    Путин ответил на вопрос американца о «бешеной русофобии». выборы, Путин, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Путин ответил на вопрос американца о «бешеной русофобии»

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    Путин ответил на вопрос американца о «бешеной русофобии»

    Путин ответил на вопрос американца о «бешеной русофобии»

      Владимир Путин заявил, что Россия заинтересована в конструктивном диалоге с США.

      Во время прямой линии к президенту обратился житель Аризоны, который рассказал, что видит в своей стране «бешеную русофобию».

      Владимир Путин, президент РФ: «Я знаю настроения россиян, мы не считаем Америку своим врагом. Рост русофобии в США происходит на фоне внутриполитической борьбы. Мы знаем, что у нас много друзей в США».

      Также глава государства напомнил, что РФ и США были союзниками в двух мировых войнах, и подчеркнул, что Москва готова к диалогу с Вашингтоном.

      Кроме того, президент РФ прокомментировал выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в американском Сенате. Путин отметил, что Коми не привел никаких доказательств вмешательства России в выборы в США, и сообщил, что Россия готова предоставить убежище и экс-главе ФБР, если его начнут преследовать в США.

      Владимир Путин, президент РФ: «Возьмите глобус, крутаните, пальцем ткните в любое место — там американские интересы. И там точно их (США) вмешательство. Я это знаю по разговорам практически со всеми руководителями государств. Не хотят ссориться с американцами, никто прямо об этом не говорит».

      Напомним, видеотрансляция «Прямой линии с Владимиром Путины» продолжается на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.

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