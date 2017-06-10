Выступление экс-главы ФБР Коми в сенате посмотрели почти 19,5 млн человек

Члены конгресса США потребовали от юрисконсульта Белого дома Дона Макгана предоставить до 23 июня «аудиозаписи или записки» бесед, которые были у президента США Дональда Трампа и
экс-главы ФБР Джеймса Коми.
Выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате транслировали в прямом эфире все ведущие американские телеканалы. Первое публичное выступление Коми собрало у экранов телевизоров рекордное число зрителей — 19, 5 миллиона.
СМИ отмечают, что для утренне-дневного эфира аудитория была достаточно внушительной, однако не смогла побить по популярности инаугурацию президента США Дональда Трампа.
Трансляция «допроса» экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате продолжалась три часа. Главной темой стали встречи Коми с президентом и «вмешательство России в выборы».
СМИ отмечают, что для утренне-дневного эфира аудитория была достаточно внушительной, однако не смогла побить по популярности инаугурацию президента США Дональда Трампа.
Трансляция «допроса» экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате продолжалась три часа. Главной темой стали встречи Коми с президентом и «вмешательство России в выборы».
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