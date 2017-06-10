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  • 10.06, 04:43

    Выступление экс-главы ФБР Коми в сенате посмотрели почти 19,5 млн человек

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    Выступление экс-главы ФБР Коми в сенате посмотрели почти 19,5 млн человек

    Выступление <nobr>экс-главы</nobr> ФБР Коми в сенате посмотрели почти 19,5 млн человек

    Члены конгресса США потребовали от юрисконсульта Белого дома Дона Макгана предоставить до 23 июня «аудиозаписи или записки» бесед, которые были у президента США Дональда Трампа и экс-главы ФБР Джеймса Коми.

    Выступление экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате транслировали в прямом эфире все ведущие американские телеканалы. Первое публичное выступление Коми собрало у экранов телевизоров рекордное число зрителей — 19, 5 миллиона.

    СМИ отмечают, что для утренне-дневного эфира аудитория была достаточно внушительной, однако не смогла побить по популярности инаугурацию президента США Дональда Трампа.

    Трансляция «допроса» экс-главы ФБР Джеймса Коми в сенате продолжалась три часа. Главной темой стали встречи Коми с президентом и «вмешательство России в выборы».

    Американцы, видимо, приняли выступление Коми за очередное телешоу и собирались в клубах и ресторанах за кружкой пива. А владельцы даже ввели специальное временное меню и продавали ФБР-гамбургеры.

    Напомним, на слушаниях Коми заявил, что ему известно «о кибератаках на тысячи правительственных объектов». Но доказательств у него нет. Все факты, изложенные Коми, остались только на словах.

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