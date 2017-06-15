Путин призвал Учителя и Поклонскую к диалогу в рамках приличий и закона

Владимир Путин выступил против запрета фильма «Матильда», но отметил, что каждый может иметь право на точку зрения.
Отвечая актеру Сергею Безрукову, который поднял тему скандала вокруг ленты, президент отметил, что не хотел бы вступать в спор режиссера Алексея Учителя и депутата Госдумы Натальи Поклонской. По словам главы государства, у каждого есть право на свою точку зрения.
Владимир Путин, президент РФ: «Никто не пытается запретить. У нее (Поклонской) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается к различным инстанциям, но никаких решений по этому поводу нет».
Также президент выразил надежду на сохранение диалога в обществе.
b>Владимир Путин, президент РФ: «Призываю всех, чтобы этот диалог велся в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона».
Обратился к президенту и сам создатель «Матильды». Учитель отметил, что предлагал посмотреть фильм Поклонской, однако она отказалась, а также пожаловался на проверки. По словам режиссера, «подстрекательства к этому не должно быть». Путин с режиссером согласился.
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Владимир Путин, президент РФ: «Никто не пытается запретить. У нее (Поклонской) есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается к различным инстанциям, но никаких решений по этому поводу нет».
Также президент выразил надежду на сохранение диалога в обществе.
b>Владимир Путин, президент РФ: «Призываю всех, чтобы этот диалог велся в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона».
Обратился к президенту и сам создатель «Матильды». Учитель отметил, что предлагал посмотреть фильм Поклонской, однако она отказалась, а также пожаловался на проверки. По словам режиссера, «подстрекательства к этому не должно быть». Путин с режиссером согласился.
Смотрите видеотрансляцию «Прямой линии с Владимиром Путины» на сайте НТВ.Ru. Телеканал запустил хештег #cмотрюлинию. В 16:40, когда прямая линия закончится или будет близка к окончанию, выйдет спецвыпуск ток-шоу «Место встречи», где будут обсуждать все самое интересное и запомнившееся. Каждый из вас может принять участие в этом обсуждении: делитесь в соцсетях своими мыслями, комментариями и вопросами с хэштегом #смотрюлинию — и, возможно, именно ваше мнение увидят в прямом эфире.
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